Искусство бумаги и ножниц: приглашает выставка вытинанки

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый год и Рождество – те моменты, которые хочется наполнить волшебством и радостью. 18 декабря в 10:20 в «Арт-пространстве библиотеки» состоится открытие выставки вытинанки «Рождественские истории».





В экспозиции выставки будут представлены 13 работ, выполненных талантливыми учащимися «Детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева». Тема Рождества воплощена в изящных картинах. Тонкое бумажное кружево, наклеенное на контрастный фон, превратит выставочное пространство зала в резиденцию зимних, морозных, рождественских узоров.





В программе: презентация работ, выступление педагогов школы изобразительных искусств, музыкальное сопровождение, фотозона

Выставка продлится по 14 января 2020 года.