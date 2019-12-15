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Искусство бумаги и ножниц: приглашает выставка вытинанки
16.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новый год и Рождество – те моменты, которые хочется наполнить волшебством и радостью. 18 декабря в 10:20 в «Арт-пространстве библиотеки» состоится открытие выставки вытинанки «Рождественские истории».
В экспозиции выставки будут представлены 13 работ, выполненных талантливыми учащимися «Детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева». Тема Рождества воплощена в изящных картинах. Тонкое бумажное кружево, наклеенное на контрастный фон, превратит выставочное пространство зала в резиденцию зимних, морозных, рождественских узоров.
В программе: презентация работ, выступление педагогов школы изобразительных искусств, музыкальное сопровождение, фотозона
Выставка продлится по 14 января 2020 года.
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