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Команда Горецкого района победила в соревнованиях по плаванию
16.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Команда Горецкого района заняла первое место в соревнованиях по плаванию в рамках новогоднего турнира среди районов, холдингов, объединений, организаций АПК Могилевской области.
Второе место на соревнованиях в академическом спорткомплексе заняла команда Чаусского района, бронза досталась Климовичскому району.
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Команда Горецкого района заняла первое место в соревнованиях по плаванию в рамках новогоднего турнира среди районов, холдингов, объединений, организаций АПК...
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