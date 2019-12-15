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Команда Горецкого района победила в соревнованиях по плаванию

16.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Команда Горецкого района заняла первое место в соревнованиях по плаванию в рамках новогоднего турнира среди районов, холдингов, объединений, организаций АПК Могилевской области.

 

Команда Горецкого района победила в соревнованиях по плаванию
Горецкие пловцы заняли три первых и одно третье место в личном зачете.

 

Второе место на соревнованиях в академическом спорткомплексе заняла команда Чаусского района, бронза досталась Климовичскому району.


 
 
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  Команда Горецкого района заняла первое место в соревнованиях по плаванию в рамках новогоднего турнира среди районов, холдингов, объединений, организаций АПК...
 
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