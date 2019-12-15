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Следственный комитет проводит проверку в связи со смертью Цыплакова
16.12.2019 16:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sport-express.ru
Прославленный хоккеист ушел из жизни в субботу. Причина смерти не называется.
"Подтверждаем факт проведения доследственной проверки в связи со смертью Владимира Цыплакова", - сообщила представитель пресс-службы СК в беседе с РИА Новости. При этом собеседница не стала комментировать предварительную причину его смерти.
50-летний Владимир Цыплаков умер в минувшую субботу, прощание с ним состоится 17 декабря.
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Прославленный хоккеист ушел из жизни в субботу. Причина смерти не называется.
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