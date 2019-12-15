Следственный комитет проводит проверку в связи со смертью Цыплакова

Источник материала: Ежедневник



фото: sport-express.ru

Прославленный хоккеист ушел из жизни в субботу. Причина смерти не называется.

"Подтверждаем факт проведения доследственной проверки в связи со смертью Владимира Цыплакова", - сообщила представитель пресс-службы СК в беседе с РИА Новости. При этом собеседница не стала комментировать предварительную причину его смерти.

50-летний Владимир Цыплаков умер в минувшую субботу, прощание с ним состоится 17 декабря.