В апреле прошлого года в нашем районе начал функционировать Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района. В состав государственного учреждения вошли следующие спортивно-оздоровительные объекты: оздоровительный комплекс «Огонек», городской стадион в Смолевичах, стадион «Озерный», ФОК пос. Октябрьский, ФОК пос. Усяж и ФОК «Слобода».

– Наш Центр сегодня – это многофункциональный спортивный объект, – рассказывает директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Сергей Васильевич Лущик. – Мы разделяем с профессиональными спортсменами радость побед и горечь поражений, а также помогаем спортсменам-любителям, да и всем желающим, поддерживать себя в форме и иметь возможность заниматься любимым делом. Большое внимание уделяем детям – нашим будущим спортсменам, также работаем с людьми с инвалидностью. Мы считаем, что спорт должен быть доступен для всех. Отрадно, что сейчас все чаще и Центр, и спортивно-оздоровительные объекты, входящие в его состав, заполнены посетителями. Наш коллектив – это профессиональная команда, которая постоянно совершенствует существующие и развивает новые направления деятельности.

ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» расположен по улице Физкультурной, 17а в Смолевичах. Телефон: 8(017-76)-36-900, электронная почта: centrfksit_smol@mail.ru.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением в Смолевичском районе осуществляется через деятельность спортивных объектов, с привлечением трудовых коллективов предприятий и организаций, педагогических коллективов, групп граждан пенсионного возраста, групп лиц с инвалидностью, учащихся учреждений образования и т.д. Всего за 11 месяцев 2019 года в районе проведено 116 спортивных мероприятий, в которых приняли участие больше 14550 человек.

Регулярно обеспечивается участие сборных команд и спортсменов района в областных, республиканских спортивно-массовых и спортивных мероприятиях.

Также и на территории спортивных объектов Смолевичского района проводятся спортивные мероприятия различного уровня – от районных и любительских до профессиональных и международных. Славится Смолевиччина спортивная и брендовыми мероприятиями – это домбайский волейбол, торфофутбол, состязания по силовому экстриму, «Кубок «Огонька» по мини-футболу, открытый турнир по игре в шашки «Чапаев» среди людей с инвалидностью. Также ведется активная работа по привлечению населения к занятиям зимними видами спорта. В зимний оздоровительный сезон в районе организуются массовые катания на коньках, работают пункты проката зимнего спортивного инвентаря.

Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района обеспечивает доступность занятий спортом для различных категорий граждан, в том числе применяется механизм льготного посещения спортивных учреждений малообеспеченными категориями граждан (дети, студенты, несовершеннолетние, состоящие на учете, инвалиды, лица пожилого возраста).

А теперь расскажем подробнее о каждом из объектов, входящих в состав Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района.

Городской стадион города Смолевичи включает в себя поле для хоккея на траве с искусственным покрытием и зрительской трибуной на 752 места, хоккейную коробку, игровой зал, три тренажерных зала, восстановительный центр с сауной и бассейном, комнату отдыха, зал аэробики, зал бокса, настольный теннис. Инструкторы обязательно помогут с тренировками на начальном этапе. Цены – самые демократичные. У посетителей есть возможность арендовать и инвентарь, приобрести абонементы на посещение тренажерного зала (1 час для взрослого – 3,5 руб., для людей пенсионного возраста и детей – 2 руб., также можно приобрести абонементы на посещение зала), занятий по аэробике (1,5 часа с человека – 3,4 руб., абонемент на 8 занятий аэробики обойдется всего в 23,8 руб.), а также посетить сауну и бассейн (1 час – 26 руб. для компании до 6 человек, за каждого следующего посетителя – плюс 6 рублей).

Адрес: г.Смолевичи, ул. Физкультурная 17а, тел. 8-(017-76) 37-3-00.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Октябрьский» состоит из футбольного поля с трибунами на 840 мест, игрового зала (баскетбол, волейбол, мини-футбол) и тренажерного, настольного тенниса. Также здесь работают секции по настольному теннису, волейболу, футболу, аквааэробике, скандинавской ходьбе, тяжелой атлетике. В тепле и с хорошей компанией можно расслабиться и отдохнуть в конце напряженной недели в сауне, а затем поплавать в бассейне (нестандартный бассейн 16 м на 8м). С 9.00 до 17.00 (понедельник-пятница) для взрослых это будет стоить 2,50 руб., для детей – 1,50, в субботу, а в вечернее время, в воскресенье и праздничные дни – 3,50 руб. и 2 руб. соответственно. Здесь предусмотрена и система лояльности – абонементы, «семейные» комплексы – все для клиентов.

ФОК «Октябрьский» предлагает организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Адрес: Смолевичский район, пос. Октябрьский, ул. Спортивная, 2, тел. 8-(017-76) 36-0-43.

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Усяж» имеются спортивный зал, сауна, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, футбольное поле, настольный теннис, осуществляется прокат коньков, лыжного и туристического инвентаря.

Здесь можно прекрасно провести время за игрой в бильярд, один час за двоих человек стоит семь рублей, по системе лояльности можно приобрести абонементы в тренажерный зал, взять в прокат спортивный инвентарь.

Стоимость сауны для компании до 6 человек обойдется всего в 20 рублей.

Адрес: Смолевичский район, пос. Усяж, ул. Парковая, 12, тел. 8-(017-76) 22-6-95.

В этом году произошла модернизация стадиона «Озерный». Он включает в себя футбольное поле с травяным покрытием и зрительскую трибуну на 1500 мест. Здесь проводятся районные, областные, республиканские соревнования по футболу, комплексные соревнования и спартакиады.

Тел. 8-(017-76)-36-9-00.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Слобода» находится в процессе благоустройства, на сегодняшний день здесь есть футбольное поле, здание, площадка для пляжного волейбола.

Однако это место полюбилось уже многим жителям нашего района, в этом живописном уголке проводились многие спортивные и развлекательные мероприятия.

Адрес: Смолевичский р-н, аг. Слобода, Пекалинский с/с, тел. 8-(017-76) 36-9-00.

«Изюминкой» Центра является Оздоровительный комплекс «Огонек», расположенный в живописном уголке Смолевиччины – вблизи поселка Волма, в 12 км от Национального аэропорта «Минск», в 30 км от города Минска.

В этих окрестностях оздоровительных комплексов немало, но «Огонек» сразу выделяется своими зданиями с колоннами, стильными европейскими домиками, лестницами и аккуратными тропинками. Сюда приезжают отдыхать семьями, компаниями и проводят различные большие праздники. К слову, гости в «Огоньке» не только белорусы, но и россияне, поляки, латыши, немцы и гости из других стран. Номерной фонд позволяет одновременно расположить до ста отдыхающих. В «Огоньке» имеются комфортабельные гостиничные номера и апартаменты, ресторан и банкетный зал, сауна с мини-бассейном, футбольное поле с искусственным покрытием.

Роскошный ресторан – место, куда можно сходить на ланч или заказать банкетное обслуживание. Также здесь предусмотрено меню для спортсменов.

Тел. 8029-121-55-05, 8-(017-76) 21-0-66.

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Центр объединил в себе спортивно-оздоровительные объекты, которые являются идеальным местом для тренировок и проведения соревнований. Здесь можно и остановиться переночевать гостям, и пообедать или заказать банкет, и позаниматься спортом, и отдохнуть в теплой компании с друзьями, и поболеть за любимую команду.

Здесь всегда рады гостям! Приходите разделить любовь к спорту!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

*На правах рекламы.