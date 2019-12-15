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Не знаете, куда пойти? В Купаловском два больших концерта с оперой и оркестром!
Источник материала: KYKY>
Под самый новый год в Купаловском театре (ура!) пройдут два больших концерта со звездами оперы и симфоническим оркестром. Организаторы настаивают, что это не обычный концерт, а «настоящий новогодний музыкальный спектакль».
В Купаловский стоит идти, чтобы услышать: французскую и итальянскую оперу, музыку из мюзиклов композитора Бернстайна, арии из испанских сарсуэл [жанр, в котором сочетаются вокал, диалоги и танцы – прим. KYKY], музыку кино и даже симфо-джаз.
Главные действующие лица концертов – испанский тенор Хесус Альварес, сопрано Маргарита Левчук, саксофонист Виталий Ямутеев и симфонический оркестр MuzzicDom Orchestra во главе с дирижером Андреем Галановым. Режиссером торжеств выступил Дмитрий Тишко.
Посетителям обещают закуски и напитки и подарки от организаторов. Концерты назначены на 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 18:00. Билеты можно купить в кассах театра и на сайте
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Под самый новый год в Купаловском театре (ура!) пройдут два больших концерта со звездами оперы и симфоническим оркестром. Организаторы настаивают, что это не...
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