С любовью к детям-сиротам: подарим детям чудо под Новый год!

Источник материала: Новости Волковыска

Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время доброты! Именно в этот праздник каждому из нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть те, кто готов поделиться с нами своим теплом. Особенное значение этот праздник имеет для деток, которые по разным причинам остались одни, без любви и заботы родителей – для детей-сирот. Несмотря на тяжелую судьбу, они все еще дети, которые верят в добрую сказку и волшебство.

В преддверии Нового года Центр помощи «Вера» приглашает Вас принять участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо» и стать для ребенка добрым волшебником, подарить ему частичку своего тепла в этот трогательный праздник!

– В этом году 170 писем с заветными мечтами детей уже нашли своих волшебников! 170 детских желаний, написанных воспитанниками детских домов и интернатов, будут исполнены в канун Нового года благодаря помощи и поддержке людей со всей страны! Игрушки, пижамки, колясочки для кукол, одежда, обувь: каждый подарок обязательно дойдет до адресанта, каждая мечта осуществиться, – рассказывает Антонина Мисюкевич, директор Центра помощи «Вера».

И пусть есть дети, которые стали старше и уже не верят в дедушку Мороза, они все еще верят в человеческую доброту. Они написали свои письма с надеждой, что их услышат и помогут. В этот Новый год все их мечты осуществятся благодаря Вашей помощи, Вашим добрым и отзывчивым сердцам.

– Мы также очень хотим порадовать и самых маленьких деток, которые в силу возраста не смогли написать письмо дедушке Морозу, и приглашаем Вас поддержать детей вместе с нами! Каждый, кто хочет подарить маленькое чудо для деток в возрасте до 4 лет в этот Новый год, может передать для них игрушки, развивающие игры по возрасту, новогодние костюмчики, музыкальные книжечки, сказки и др.

Среди всех пожеланий к Дедушке Морозу в этом году, в наш Центр пришло и письмо взрослого. Загадочное письмо «Х», историю которого мы решились рассказать только сейчас.

Письмо номер 159 написал господин Н. – сотрудник одного из детских домов/интернатов. Мы не могли опубликовать его вместе с детскими письмами, но мы хотим рассказать о нем Вам.

С благодарностью ко всем, кто помогает детям, автор письма попросил сделать для них настоящий праздник и помочь дополнительно украсить каждую детскую группу новогодними украшениями, а деток нарядить в волшебные новогодние костюмы. Чтобы дети чувствовали волшебство и в каждой группе радовались своей собственной елочке, световым гирляндам на своих окнах, новогодним лампочкам, игрушкам и огонькам, чтобы в каждой группе царила сказочная атмосфера этого трогательного праздника – Нового года.

Мы обращаемся за помощью ко всем людям! В наших с вами силах в канун Нового года подарить радость и тепло детям, которые лишены родительской любви. Они не смогут увидеть Вас, но под Новый год каждый ребенок будет держать в руках частицу Вашего тепла, Вашей заботы и внимания, и будет знать, что он не один, что чудеса существуют!

Порадовать ребенка Вы можете любым удобным для Вас способом:

Вы можете передать ваш подарок для ребенка, предварительно связавшись с нами по телефону: +375 33 61 333 61. Внести благотворительное пожертвованиес пометкой «Новогоднее чудо»:

А. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Б. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

Начиная с 24 декабря 2019 года пройдут праздничные программы для детей, во время которых состоится передача подарков. Когда все подарки будут переданы детям, мы разместим общий отчет по благотворительной акции на нашем сайте www.c-vera.by . Получить всю интересующую Вас информацию Вы можете, позвонив нам по телефону: +375 (33) 61 333 61.



