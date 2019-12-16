С любовью к детям-сиротам: подарим детям чудо под Новый год!

Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и конечно – время доброты! Именно в этот праздник каждому из нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть те, кто готов поделиться с нами своим теплом. Особенное значение этот праздник имеет для деток, которые по разным причинам остались одни, без любви и заботы родителей – для детей-сирот. Несмотря на тяжелую судьбу, они все еще дети, которые верят в добрую сказку и волшебство.
В преддверии Нового года Центр помощи «Вера» приглашает Вас принять участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо» и стать для ребенка добрым волшебником, подарить ему частичку своего тепла в этот трогательный праздник!
– В этом году 170 писем с заветными мечтами детей уже нашли своих волшебников! 170 детских желаний, написанных воспитанниками детских домов и интернатов, будут исполнены в канун Нового года благодаря помощи и поддержке людей со всей страны! Игрушки, пижамки, колясочки для кукол, одежда, обувь: каждый подарок обязательно дойдет до адресанта, каждая мечта осуществиться, – рассказывает Антонина Мисюкевич, директор Центра помощи «Вера».
И пусть есть дети, которые стали старше и уже не верят в дедушку Мороза, они все еще верят в человеческую доброту. Они написали свои письма с надеждой, что их услышат и помогут. В этот Новый год все их мечты осуществятся благодаря Вашей помощи, Вашим добрым и отзывчивым сердцам.
– Мы также очень хотим порадовать и самых маленьких деток, которые в силу возраста не смогли написать письмо дедушке Морозу, и приглашаем Вас поддержать детей вместе с нами! Каждый, кто хочет подарить маленькое чудо для деток в возрасте до 4 лет в этот Новый год, может передать для них игрушки, развивающие игры по возрасту, новогодние костюмчики, музыкальные книжечки, сказки и др.
Среди всех пожеланий к Дедушке Морозу в этом году, в наш Центр пришло и письмо взрослого. Загадочное письмо «Х», историю которого мы решились рассказать только сейчас.
Письмо номер 159 написал господин Н. – сотрудник одного из детских домов/интернатов. Мы не могли опубликовать его вместе с детскими письмами, но мы хотим рассказать о нем Вам.
С благодарностью ко всем, кто помогает детям, автор письма попросил сделать для них настоящий праздник и помочь дополнительно украсить каждую детскую группу новогодними украшениями, а деток нарядить в волшебные новогодние костюмы. Чтобы дети чувствовали волшебство и в каждой группе радовались своей собственной елочке, световым гирляндам на своих окнах, новогодним лампочкам, игрушкам и огонькам, чтобы в каждой группе царила сказочная атмосфера этого трогательного праздника – Нового года.
Мы обращаемся за помощью ко всем людям! В наших с вами силах в канун Нового года подарить радость и тепло детям, которые лишены родительской любви. Они не смогут увидеть Вас, но под Новый год каждый ребенок будет держать в руках частицу Вашего тепла, Вашей заботы и внимания, и будет знать, что он не один, что чудеса существуют!
Порадовать ребенка Вы можете любым удобным для Вас способом:
- Вы можете передать ваш подарок для ребенка, предварительно связавшись с нами по телефону: +375 33 61 333 61.
- Внести благотворительное пожертвованиес пометкой «Новогоднее чудо»:
А. Банковский благотворительный счет.
Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
Б. Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
Начиная с 24 декабря 2019 года пройдут праздничные программы для детей, во время которых состоится передача подарков. Когда все подарки будут переданы детям, мы разместим общий отчет по благотворительной акции на нашем сайте