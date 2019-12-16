Как экс-чиновники реагируют на признание в убийстве противников Лукашенко. Три странных примера

Вчера, 16 декабря, издание Deutsche Welle выпустило эксклюзивное интервью с бывшим бойцом беларуского «эскадрона смерти» Юрием Гаравским, который признался, что участвовал в убийстве противников Лукашенко 20 лет назад. Сюжет растиражировали не только беларуские, но и крупные российские СМИ, – журналисты обратились к людям, которых Гаравский упоминал в материалах.
Это Дмитрий Павличенко: он – экс-командир войсковой части 3214 и экс-командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), якобы лично виновен в убийствах. Также это – командующий внутренними войсками Юрий Сиваков, якобы обо всем знал. Несколько лет назад каждого из них ЕС внес в список людей, которым запрещен въезд в страны Евросоюза и США.
Павличенко прокомментировал сюжет DW сразу двум беларуским медиа – но сделал это совершенно по-разному. Приводим высказывания его и Сивакова.
Что вообще случилось: коротко
В 1999 году в Беларуси пропали бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Расследование об их исчезновении ни к чему не привело, а тела мужчин так и не нашли.
В интервью для DW Юрий Гаравский признался, что был среди тех (кроме него, еще семь человек), кто причастен к убийству Захаренко, Гончара и Красовского. В случае с Захаренко, со слов Гаравского, на стрельбище внутренних войск в мужчину стрелял сам Павличенко. В случае с Гончаром и Красовским – мужчин похитили рядом с баней, на разных машинах отвезли на законсервированную военную базу под Минском. Стрелял снова Павличенко, говорит Гаравский; позже трупы закопали.
Что по этому поводу Дмитрий Павличенко ответил TUT.by
«Гаравский отслужил полтора года срочной службы, а потом опозорил [внутренние войска]. Никакого отношения к СОБРу он не имеет. <...> СОБР формировался в 1999 году. А он в это время, в 1999 году, попал под уголовную ответственность – занимался вымогательством. <...> Поэтому, когда какие-то события и происходили [в 1999 году], к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание. <...> Мы его из своих рядов изгнали, он отсидел три или четыре года. Сел он в 1999 году.
[Но он утверждает, что был бойцом СОБРа с 1999 по 2003 год] Такого быть не может, он в это время отбывал наказание. Несмотря на то что отбывал наказание, свой – не свой, но служил ведь у нас, и я ему помог устроиться на работу. Он там [на работе] опять допустил какие-то махинации, и его и оттуда выгнали. Потом он пьяным за рулем попал в аварию и стал калекой. <...> [Гаравский] пытается заработать на этом всем. Человек просто потерял совесть и ориентиры. <...>
[То есть вы утверждаете, что СОБР под вашим командованием не участвовал в операциях по похищению и убийству Захаренко, Гончара и Красовского, о которых рассказывает Гаравский?] Это полный бред какой-то. Ну, может быть, кто-то там чем-то этим занимался. Мы – спецподразделение спецназначения внутренних войск, эти вот вопросы в компетенции других органов, если они этим занимались».
«Такой человек [Гаравский] под моим руководством не служил. Я лично создавал Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). И прекрасно помню всех, особенно тех, из кого создавал. Никакого Гаравского там не было. Может, в 3214 и был такой человек, там всех не упомнишь… Но я не знаю такого Юрия Гаравского. А что он такого написал, что-то очерняющее нашу реальность?
[Написал, что в 2000 году вас вместе задерживали по делу убийства Гончара и Захаренко. Его на одни сутки, а вас на трое]. Такого точно не помню. Понимаете, есть люди, которые когда-то где-то служили, или вообще нигде не служили, а потом они или зарабатывают этим, или внимание к себе привлекают. Все это бред».
«Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное – вовремя. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье. <...>
Единственное могу твердо сказать, что правда – это мое «погоняло» [дед] в этой организованной преступной группировке. <...>
[Вы знали Юрия Гаравского?] Ну как я его мог знать? Каких-то офицеров в лицо я, конечно, мог помнить. А какого-то 20-летнего солдата, которых у меня было 15 тысяч? Не мог я запомнить всех».