Как экс-чиновники реагируют на признание в убийстве противников Лукашенко. Три странных примера

Источник материала: KYKY

Вчера, 16 декабря, издание Deutsche Welle выпустило эксклюзивное интервью с бывшим бойцом беларуского «эскадрона смерти» Юрием Гаравским, который признался, что участвовал в убийстве противников Лукашенко 20 лет назад. Сюжет растиражировали не только беларуские, но и крупные российские СМИ, – журналисты обратились к людям, которых Гаравский упоминал в материалах.

Это Дмитрий Павличенко: он – экс-командир войсковой части 3214 и экс-командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), якобы лично виновен в убийствах. Также это – командующий внутренними войсками Юрий Сиваков, якобы обо всем знал. Несколько лет назад каждого из них ЕС внес в список людей, которым запрещен въезд в страны Евросоюза и США.

Павличенко прокомментировал сюжет DW сразу двум беларуским медиа – но сделал это совершенно по-разному. Приводим высказывания его и Сивакова.

Что вообще случилось: коротко

В 1999 году в Беларуси пропали бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Расследование об их исчезновении ни к чему не привело, а тела мужчин так и не нашли.

В интервью для DW Юрий Гаравский признался, что был среди тех (кроме него, еще семь человек), кто причастен к убийству Захаренко, Гончара и Красовского. В случае с Захаренко, со слов Гаравского, на стрельбище внутренних войск в мужчину стрелял сам Павличенко. В случае с Гончаром и Красовским – мужчин похитили рядом с баней, на разных машинах отвезли на законсервированную военную базу под Минском. Стрелял снова Павличенко, говорит Гаравский; позже трупы закопали.

Что по этому поводу Дмитрий Павличенко ответил TUT.by

«Гаравский отслужил полтора года срочной службы, а потом опозорил [внутренние войска]. Никакого отношения к СОБРу он не имеет. <...> СОБР формировался в 1999 году. А он в это время, в 1999 году, попал под уголовную ответственность – занимался вымогательством. <...> Поэтому, когда какие-то события и происходили [в 1999 году], к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание. <...> Мы его из своих рядов изгнали, он отсидел три или четыре года. Сел он в 1999 году.

[Но он утверждает, что был бойцом СОБРа с 1999 по 2003 год] Такого быть не может, он в это время отбывал наказание. Несмотря на то что отбывал наказание, свой – не свой, но служил ведь у нас, и я ему помог устроиться на работу. Он там [на работе] опять допустил какие-то махинации, и его и оттуда выгнали. Потом он пьяным за рулем попал в аварию и стал калекой. <...> [Гаравский] пытается заработать на этом всем. Человек просто потерял совесть и ориентиры. <...>

[То есть вы утверждаете, что СОБР под вашим командованием не участвовал в операциях по похищению и убийству Захаренко, Гончара и Красовского, о которых рассказывает Гаравский?] Это полный бред какой-то. Ну, может быть, кто-то там чем-то этим занимался. Мы – спецподразделение спецназначения внутренних войск, эти вот вопросы в компетенции других органов, если они этим занимались».

Что Дмитрий Павличенко ответил «Нашей Ниве»

«Такой человек [Гаравский] под моим руководством не служил. Я лично создавал Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). И прекрасно помню всех, особенно тех, из кого создавал. Никакого Гаравского там не было. Может, в 3214 и был такой человек, там всех не упомнишь… Но я не знаю такого Юрия Гаравского. А что он такого написал, что-то очерняющее нашу реальность?

[Написал, что в 2000 году вас вместе задерживали по делу убийства Гончара и Захаренко. Его на одни сутки, а вас на трое]. Такого точно не помню. Понимаете, есть люди, которые когда-то где-то служили, или вообще нигде не служили, а потом они или зарабатывают этим, или внимание к себе привлекают. Все это бред».

Что Юрий Сиваков ответил «Нашей Ниве»

«Я вам скажу, что материал такой добротный, сделанный профессионально, на высоком техническом уровне и, чувствуется, на хорошей такой кухне. Главное – вовремя. Когда у нас там встреча Лукашенко и Путина? 20 декабря? И мне кажется, что это даже не десерт, а только закуска. Должны еще появиться и первое блюдо, и второе, и третье. <...>

Единственное могу твердо сказать, что правда – это мое «погоняло» [дед] в этой организованной преступной группировке. <...>

[Вы знали Юрия Гаравского?] Ну как я его мог знать? Каких-то офицеров в лицо я, конечно, мог помнить. А какого-то 20-летнего солдата, которых у меня было 15 тысяч? Не мог я запомнить всех».