«По праву гордимся нашими мастерами» — Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино

Источник материала: Вороновская газета





Глава государства Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что за многолетнюю историю постепенного развития национальный кинематограф подарил зрителям множество превосходных картин. «Мы по праву гордимся нашими талантливыми и легендарными мастерами, фильмы которых получили признание далеко за пределами страны, стали достоянием мировой культуры, — говорится в поздравлении. — Сегодня поклонники киноискусства ждут от вас шедевров про современную действительность, глубокого осмысления созидательного пути, который прошло наше государство за годы независимости».

Александр Лукашенко пожелал кинематографистам неисчерпаемого вдохновения, громких премьер, мира и благополучия. «Уверен, что общими усилиями мы и впредь будем служить высоким моральным и эстетическим идеалам, бережно сохранять и преумножать свои лучшие достижения, способствовать открытию ярких молодых талантов, удовлетворению социальных потребностей общества, укреплению позитивного имиджа Республики Беларусь», — подчеркнул глава государства.

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