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Акция «Наши дети»: время творить чудеса

17.12.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

 

Совсем немного времени остается до Нового года. Так уж повелось, что детишки ждут подарков и исполнения самых заветных желаний от Деда Мороза. Дети верят в чудеса. А мы, взрослые, эти чудеса совершаем, выступая в роли волшебников.

Накануне новогодних праздников военнослужащие 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады посетили Кобринскую детскую деревню. В гости к ее воспитанникам они приехали не с пустыми руками — с игрушками, подарками, сладостями…

Акция «Наши дети»: время творить чудеса

— С детской деревней мы дружим не первый год, — отметил заместитель командира по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Сергей Суховило. — Ездим друг к другу в гости, стараемся каждый раз чем-то удивить ребят, порадовать подарками, пообщаться.

Примечательно, что в этом году Кобринская детская деревня, с которой сотрудничают воины-гвардейцы, отмечает 25‑летие. Начало этому проекту было положено в 1989 году. Открытие первых шести домов состоялось в 1994 году. На сегодняшний день тут насчитывается 15 коттеджей.

Акция «Наши дети»: время творить чудеса

За 25 лет через Кобринскую детскую деревню прошло около 400 детишек. Здесь они получили все то, чего были лишены своими биологическими родителями, — заботу, внимание, любовь.

Сегодня в деревне живет 100 детей в возрасте от года до 18 лет. Большинство из них — социальные сироты. В каждой семье — от пяти до восьми детишек. Они ходят в школы и детские сады, посещают кружки и секции.


Акция «Наши дети»: время творить чудеса

Как говорят сотрудники детской деревни, самое главное — это видеть в ребенке личность. Ведь в каждом из них есть своя изюминка, задатки, которые важно разглядеть и развить. И самое, пожалуй, ценное качество, которое прививают ребятам, — это чувство семьи. Тут все просто. Нужно все делать вместе, быть рядом и в радости, и в трудные минуты. И тогда все в жизни получится.

Александр ПОЛИТАЕВ, подполковник.

Фото Владимира Симончика.

 
 
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