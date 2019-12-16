Акция «Наши дети»: время творить чудеса

Источник материала: Кобринский вестник

Совсем немного времени остается до Нового года. Так уж повелось, что детишки ждут подарков и исполнения самых заветных желаний от Деда Мороза. Дети верят в чудеса. А мы, взрослые, эти чудеса совершаем, выступая в роли волшебников.

Накануне новогодних праздников военнослужащие 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады посетили Кобринскую детскую деревню. В гости к ее воспитанникам они приехали не с пустыми руками — с игрушками, подарками, сладостями…





— С детской деревней мы дружим не первый год, — отметил заместитель командира по идеологической работе — начальник отделения идеологической работы 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Сергей Суховило. — Ездим друг к другу в гости, стараемся каждый раз чем-то удивить ребят, порадовать подарками, пообщаться.

Примечательно, что в этом году Кобринская детская деревня, с которой сотрудничают воины-гвардейцы, отмечает 25‑летие. Начало этому проекту было положено в 1989 году. Открытие первых шести домов состоялось в 1994 году. На сегодняшний день тут насчитывается 15 коттеджей.





За 25 лет через Кобринскую детскую деревню прошло около 400 детишек. Здесь они получили все то, чего были лишены своими биологическими родителями, — заботу, внимание, любовь.

Сегодня в деревне живет 100 детей в возрасте от года до 18 лет. Большинство из них — социальные сироты. В каждой семье — от пяти до восьми детишек. Они ходят в школы и детские сады, посещают кружки и секции.







Как говорят сотрудники детской деревни, самое главное — это видеть в ребенке личность. Ведь в каждом из них есть своя изюминка, задатки, которые важно разглядеть и развить. И самое, пожалуй, ценное качество, которое прививают ребятам, — это чувство семьи. Тут все просто. Нужно все делать вместе, быть рядом и в радости, и в трудные минуты. И тогда все в жизни получится.

Александр ПОЛИТАЕВ, подполковник.

Фото Владимира Симончика.