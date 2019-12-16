В прямом эфире «Зямля Эльзы»: VOKA продолжает серию трансляций со сцены Купаловского театра

Запланированная ранее трансляция спектакля Купаловского театра «Зямля Эльзы» состоится 18 декабря. Видеосервис VOKA проведет прямой эфир с Камерной сцены старейшего театра страны, чтобы постановку смогли увидеть все желающие – бесплатно и в любой точке Беларуси. Это третий онлайн-показ в рамках специального проекта к 100-летию Купаловского.

В сентябре Национальный академический театр имени Янки Купалы открыл свой сотый сезон, который проходит при поддержке генерального партнера – компании А1. Одним из ярких совместных проектов, посвященных юбилейной дате, стала серия трансляций знаковых спектаклей театра. Зрители VOKA уже смотрели «Радзіва «Прудок» и «Дзве душы», а в этот раз в прямом эфире будет идти премьера 2018 года – «Зямля Эльзы».

Спектакль поставлен режиссером Еленой Ганум по пьесе современного российского драматурга Ярославы Пулинович, которая сама представляет эту историю как фантазию о несовременной любви. Главные герои – Ромео и Джульетта, которым за 70, только зовут их Эльза и Василий, живут они в деревне, оба недавно овдовели и переполошили своим романом односельчан всех возрастов.

В роли Эльзы – заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Кочеткова, а ее возлюбленного исполняет Николай Кучиц (в другом составе – народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова и заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Роговцов). Также в спектакле задействованы: заслуженная артистка Республики Беларусь Тамара Николаева-Опиок, Алла Ельяшевич, Екатерина Яворская, Татьяна Денисова, Александр Павлов, Ольга Нефедова, Виктория Чавлытко.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все происходящее на сцене с разных ракурсов. Трансляция будет доступна исключительно в прямом эфире – с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона. Начало показа в 19:00.

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