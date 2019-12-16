Путин рассказал, повлияли ли санкции на продажи российского оружия

Источник материала: Ежедневник





Президент России заявил об укреплении позиций государства на мировом рынке вооружений вопреки недобросовестной конкуренции и усилению санкций.

С соответствующим заявлением, как передает РБК, Владимир Путин выступил на заседании комиссии по военно-техническому взаимодействию с зарубежными странами.

Лидер отметил, что за 2019 год РФ отправила за границу вооружения и военной техники на 13 млрд долларов, что на 2 млрд долларов превышает прошлогодние цифры.

Не последнюю роль, подчеркнул Путин, в увеличении экспорта играют международные выставки. В этом году в России их было проведено семь: авиасалон МАКС, военно-морской салон в Питере и другие. По результатам этих мероприятий было заключено контрактов в общем почти на 35 млрд руб.