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Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легкая атлетика – Королева спорта. С этим трудно поспорить. Она многогранна. Здесь и беговые дисциплины, и метания, и прыжки. На Олимпийских играх будут разыграны сразу 48 комплектов наград, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Герои нашего сюжета об Олимпийских играх если и знают, то явно от них пока что и не мечтают. Для них легкая атлетика – пока что просто забава. Но кто знает, может совсем скоро их имена прозвучат на всю страну. Такой проект, как «300 талантов для Королевы», как раз и призван из лучших отобрать самых достойных.
Тимофей Волков, участник соревнований:
Даниил Никитченко, участник соревнований:
И таких детей еще 298. Они приехали из 109 городов Беларуси с одной целью – стать первыми. «300 талантов для Королевы» – большой легкоатлетический проект, который уже пятый год собирает тысячу маленьких спортсменов со всей страны.
В 2019 за попадание в заветную «трехсотку» сражались более 200 тысяч ребят.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Победителей финала определяли в каждой отдельной дисциплине, а также по сумме многоборья и в командном зачете. В программе соревнований эстафетный бег 8 по 50 метров, метание мяча, прыжки на скакалке и барьерный бег на 30 метров.
Для большей мотивации поддержать ребят пришли уже настоящие чемпионы – прыгуны в высоту Максим Недосеков и Карина Демидик.
Карина Демидик, серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги:
Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы, победитель II Европейских игр:
Эмоции действительно зашкаливают, причем не только у детей, но и у взрослых. Поболеть за юных легкоатлетов пришли их родители, бабушки и дедушки. Есть среди них и особый зритель, почетный гость всех крупнейших легкоатлетических стартов в мире – Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации.
Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации:
За пять лет существования проекта здесь уже сложились некоторые традиции и даже определились фавориты. Три предыдущих года командное первенство выигрывали ребята из Гродненской области. Одна из участниц команды, кажется, знает их секрет.
Мелания Тетерюкова, участница соревнований:
Прервать гродненскую гегемонию планировали ребята из Витебской области и для привлечения удачи даже придумали кричалку.
Маленькая сенсация в командном турнире случилась, а ее авторы – нет, не ребята из Витебской дружины. Первыми в 2019 стали школьники из Гомельской области. Вторые – атлеты из Гродненской, третьи – представители Минска.
Официально пятый проект «300 талантов для Королевы» завершен, но окончательно подвести итоги можно будет лишь через несколько лет. Тогда ребята подрастут и, возможно, впишут свои имена в историю не только белорусской, но и мировой легкой атлетики.
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Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»
Новости Беларуси. Легкая атлетика – Королева спорта. С этим трудно поспорить. Она многогранна. Здесь и беговые дисциплины, и метания, и прыжки. На Олимпийских играх...
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