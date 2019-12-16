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Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

17.12.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легкая атлетика – Королева спорта. С этим трудно поспорить. Она многогранна. Здесь и беговые дисциплины, и метания, и прыжки. На Олимпийских играх будут разыграны сразу 48 комплектов наград, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Герои нашего сюжета об Олимпийских играх если и знают, то явно от них пока что и не мечтают. Для них легкая атлетика – пока что просто забава. Но кто знает, может совсем скоро их имена прозвучат на всю страну. Такой проект, как «300 талантов для Королевы», как раз и призван из лучших отобрать самых достойных.

Корреспондент Ирина Петыш присмотрелась к детскому старту.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Тимофей Волков, участник соревнований:
Я приехал из города Новополоцка, мне 9 лет. Я приехал сражаться за медали.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Даниил Никитченко, участник соревнований:
Я из города Полоцка, мне 9 лет, и я тоже, как и он, приехал за медали сражаться.

И таких детей еще 298. Они приехали из 109 городов Беларуси с одной целью – стать первыми. «300 талантов для Королевы» – большой легкоатлетический проект, который уже пятый год собирает тысячу маленьких спортсменов со всей страны.

В 2019 за попадание в заветную «трехсотку» сражались более 200 тысяч ребят.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Не обижаю город Минск – сегодня области задают тон развитию легкой атлетики, и мы этому очень рады. Но в последние годы столица очень серьезно подтягивается. Столичные ребята тоже дадут бой.

Победителей финала определяли в каждой отдельной дисциплине, а также по сумме многоборья и в командном зачете. В программе соревнований эстафетный бег 8 по 50 метров, метание мяча, прыжки на скакалке и барьерный бег на 30 метров.

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Для большей мотивации поддержать ребят пришли уже настоящие чемпионы – прыгуны в высоту Максим Недосеков и Карина Демидик.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Карина Демидик, серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги:
Мне кажется, мы здесь с Максимом сегодня во всех качествах. в первую очередь, как болельщики, потому что переживать за детей тоже нужно уметь. Мы сами из областей: я из Брестской области, Максим из Витебской. Здесь наши области присутствуют, и мы за них в первую очередь болеем, потому что у нас внутренняя борьба тоже есть.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Максим Недосеков, серебряный призер чемпионата Европы, победитель II Европейских игр:
Вспоминаю себя во втором классе, потому что я уже тоже занимался легкой атлетикой, плаванием занимался, боксом – все вперемешку. Смотрю на детей, которые в шортах и майках, а я стою в легкой курточке и мне прохладно. А детям, я уверен, не холодно, потому что у них эмоции зашкаливают. Для них, мне кажется, это как для нас чемпионат Европы. Для них это очень важный старт. Это первое важное событие в жизни молодого, начинающего спортсмена.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Эмоции действительно зашкаливают, причем не только у детей, но и у взрослых. Поболеть за юных легкоатлетов пришли их родители, бабушки и дедушки. Есть среди них и особый зритель, почетный гость всех крупнейших легкоатлетических стартов в мире – Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Свен Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации:
Я не знаю чего-то похожего в других странах. То, что вы делаете, действительно здорово! Я был здесь и два, и четыре года назад, здесь много талантливых детей. С нетерпением ждал встречи с ними. Среди них есть новые Карины и Максимы. Конечно, все это еще впереди, главное, чтобы они любили легкую атлетику и остались в ней.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

За пять лет существования проекта здесь уже сложились некоторые традиции и даже определились фавориты. Три предыдущих года командное первенство выигрывали ребята из Гродненской области. Одна из участниц команды, кажется, знает их секрет.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Мелания Тетерюкова, участница соревнований:
Потому что у нас сильные дети. Я думаю, что они волнуются, но не надо волноваться, если волнуешься, то все будет плохо.

Прервать гродненскую гегемонию планировали ребята из Витебской области и для привлечения удачи даже придумали кричалку.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Маленькая сенсация в командном турнире случилась, а ее авторы – нет, не ребята из Витебской дружины. Первыми в 2019 стали школьники из Гомельской области. Вторые – атлеты из Гродненской, третьи – представители Минска.

Официально пятый проект «300 талантов для Королевы» завершен, но окончательно подвести итоги можно будет лишь через несколько лет. Тогда ребята подрастут и, возможно, впишут свои имена в историю не только белорусской, но и мировой легкой атлетики.

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Недосеков о детском легкоатлетическом турнире «300 талантов для Королевы»: «Это как для нас чемпионат Европы»

Люди в материале: Ирина Петыш, Вадим Девятовский, Карина Демидик, Юрий Моисевич, Максим Недосеков, Свен Арне Хансен, Тимофей Волков, Даниил Никитченко, Мелания Тетерюкова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Легкая атлетика – Королева спорта. С этим трудно поспорить. Она многогранна. Здесь и беговые дисциплины, и метания, и прыжки. На Олимпийских играх...
 
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