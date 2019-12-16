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Участники самого продаваемого в истории Бродвея шоу выступят в Минске
Источник материала: Tut.by
Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят
Шоу «Иллюзионисты» не так давно было признано самым продаваемым в истории Бродвея, а все его участники — профессионалы экстра-класса и победители популярных телешоу. Своими выступлениями «Иллюзионисты» уже покорили более 30 стран мира, в том числе и Беларусь. Весной 2020 года они возвращаются в Минск, чтобы вновь удивить и взбудоражить ваше воображение.
Команда «Иллюзионистов» чем-то напоминает супергероев — у каждого своя специализация: они способны прочитать ваши мысли, сбежать из самых жестоких камер пыток, проходить сквозь стены, левитировать и многое-многое другое. Трюки, которые можно увидеть в рамках шоу, не только эффектны, но и опасны, отчего восхищают зрителей и даже такого известного иллюзиониста, как Дэвид Копперфильд.
«Иллюзионисты» способны сотворить невозможное прямо на ваших глазах, но каждый фокус — это длительная подготовка и огромный труд. Именно поэтому самые лучшие фокусники Земли не спешат заниматься разоблачением своей магии. Искать разгадку предстоит самим зрителям. А сделать это будет возможно 20 и 21 марта во Дворце Республики.
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Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят во Дворце Республики 20 и 21 марта с шоу «Иллюзионисты». Только до 1 января билеты на концерт можно...
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