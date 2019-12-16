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Участники самого продаваемого в истории Бродвея шоу выступят в Минске

17.12.2019 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят во Дворце Республики 20 и 21 марта с бродвейским шоу «Иллюзионисты». Только до 1 января билеты на выступление можно приобрести по промоцене.


Фото предоставлено организаторами

Шоу «Иллюзионисты» не так давно было признано самым продаваемым в истории Бродвея, а все его участники — профессионалы экстра-класса и победители популярных телешоу. Своими выступлениями «Иллюзионисты» уже покорили более 30 стран мира, в том числе и Беларусь. Весной 2020 года они возвращаются в Минск, чтобы вновь удивить и взбудоражить ваше воображение.

Команда «Иллюзионистов» чем-то напоминает супергероев — у каждого своя специализация: они способны прочитать ваши мысли, сбежать из самых жестоких камер пыток, проходить сквозь стены, левитировать и многое-многое другое. Трюки, которые можно увидеть в рамках шоу, не только эффектны, но и опасны, отчего восхищают зрителей и даже такого известного иллюзиониста, как Дэвид Копперфильд.


Фото предоставлено организаторами

«Иллюзионисты» способны сотворить невозможное прямо на ваших глазах, но каждый фокус — это длительная подготовка и огромный труд. Именно поэтому самые лучшие фокусники Земли не спешат заниматься разоблачением своей магии. Искать разгадку предстоит самим зрителям. А сделать это будет возможно 20 и 21 марта во Дворце Республики.

Когда: 20 марта (19.00), 21 марта (12.00, 16.00, 20.00)

Где:

Сколько: только до 1 января — от 29,75 до 140,25 рубля. С 1 января — от 35 до 165 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Лучшие фокусники США, Австралии и Западной Европы выступят во Дворце Республики 20 и 21 марта с шоу «Иллюзионисты». Только до 1 января билеты на концерт можно...
 
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