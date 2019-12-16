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На угольной шахте в Китае из-за выброса газа погибли 14 человек
Источник материала: СТВ
Новости Китая. ЧП на угольной шахте в Китае: в результате выброса газа погибли 14 человек, еще двое остаются заблокированными под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент обрушения в шахте находились 23 человека, семерым из них удалось выбраться. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Введен режим чрезвычайной ситуации.
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Новости Китая. ЧП на угольной шахте в Китае: в результате выброса газа погибли 14 человек, еще двое остаются заблокированными под землей, сообщили в программе...
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