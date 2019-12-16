На угольной шахте в Китае из-за выброса газа погибли 14 человек

Источник материала: СТВ

Новости Китая. ЧП на угольной шахте в Китае: в результате выброса газа погибли 14 человек, еще двое остаются заблокированными под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент обрушения в шахте находились 23 человека, семерым из них удалось выбраться. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Введен режим чрезвычайной ситуации.



