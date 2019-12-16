Учащаяся Ивьевской ДШИ получила Диплом І степени на республиканском конкурсе «Беларускія таленты”
Альбина Куницкая, учащаяся театрального отделения Ивьевской детской школы искусств, получила Диплом І степени на VI республиканском открытом конкурсе молодых исполнителей «Беларускія таленты». В номинации «художественное чтение» она читала белорусскую народную сказку «Чаму барсук у нары жыве?», которую талантливая девочка подготовила под руководством высококлассного специалиста, учителя Наталии Афониной.