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Учащаяся Ивьевской ДШИ получила Диплом І степени на республиканском конкурсе "Беларускія таленты”

17.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Учащаяся Ивьевской ДШИ получила Диплом  І степени на республиканском конкурсе «Беларускія таленты”

Альбина Куницкая, учащаяся театрального отделения Ивьевской детской школы искусств, получила Диплом І степени на VI республиканском открытом конкурсе молодых исполнителей «Беларускія таленты». В номинации «художественное чтение» она читала белорусскую народную сказку «Чаму барсук у нары жыве?», которую талантливая девочка подготовила под руководством высококлассного специалиста, учителя Наталии Афониной.

Учащаяся Ивьевской ДШИ получила Диплом І степени на республиканском конкурсе &quot;Беларускія таленты”

 
 
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Учащаяся Ивьевской ДШИ получила Диплом  І степени на республиканском конкурсе «Беларускія таленты” Альбина Куницкая, учащаяся театрального отделения...
 
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