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Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

17.12.2019 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Играл в одном звене с Гретцки, трижды признавался лучшим хоккеистом страны, всегда соглашался играть за сборную Беларуси, «в каком бы клубе и в какой бы точке земного шара ни оказался», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

В Минске прощаются с Владимиром Цыплаковым, одним из наиболее ярких хоккеистов сборной Беларуси. Его жизнь оборвалась 14 декабря на 51-м году.

Гражданская панихида состоялась в здании крытого катка в столичном парке имени Горького. В послужном списке спортсмена был 331 матч в НХЛ. Также Владимир Цыплаков выступал в форме минского «Динамо» и «Юности», ярославского «Торпедо», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.

Проститься с хоккеистом сегодня пришли сотни людей. Венки и цветы несли родные и близкие, коллеги, молодые хоккеисты, представители различных ведомств и просто обычные люди.

Дмитрий Басков о Владимире Цыплакове: «Он всегда был нам огромным примером для подражания»

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Андрей Башко, экс-защитник сборной Беларуси по хоккею:
Это огромная потеря, это был человек-душа, душа любой компании, всегда веселый, жизнерадостный, всех подбадривал.

В составе сборной Беларуси Владимир Цыплаков был на Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити и шести чемпионатах мира, провел 114 матчей, забросив 70 шайб. Он трижды признавался лучшим хоккеистом страны. После окончания карьеры игрок работал тренером.

Владимира Цыплакова похоронят на Восточном кладбище недалеко от могилы Руслана Салея.

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Сотни людей пришли проститься с Владимиром Цыплаковым. Гражданская панихида состоялась в Минске

Люди в материале: Владимир Цыплаков, Андрей Башко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Играл в одном звене с Гретцки, трижды признавался лучшим хоккеистом страны, всегда соглашался играть за сборную Беларуси, «в каком бы клубе и в...
 
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