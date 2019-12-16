"Я смотрю, набирает обороты конспирологическая версия о нашумевшем ролике «Немецкой волны» про убитых политиков. Мол, это дело рук русских, чтобы надавить на Лукашенко прямо за 4 дня до переговоров.





Ну давайте разбираться. Во-первых, непонятно, в чем само давление. Какая угроза от этого ролика? Человек изложил известные факты, добавил фамилий. Производит впечатление, что он не врет. И?





Запад ринется вводить новые санкции? Нет, за это санкции есть, четыре бывших силовика, включая Павличенко — в черных списках ЕС и США.





Белорусы массово выйдут из-за этого на протесты? Очень сомневаюсь.





Но главное — в другом. Если вы смотрели ролик, то там проделана немалая работа. Съемки инсценировок и интервью в Минске сделаны в еще нехолодное время года, скорее всего осенью. В Европе отсняли кучу спикеров - дочь генерала Захаренко, экс-депутатов ПАСЕ.





То есть работу над роликом Немецкая волна начала как минимум несколько месяцев назад. Это значит, что хитроумный Кремль:





1. Еще летом задумал подослать немцам этого спецназовца





2. Подрассчитал, что работа над роликом займет ровно до декабря





3. Знал, что 7 декабря не договорятся, и поставят встречу на 20е





4. Проконтролировал, чтобы немецкое СМИ, работавшее над материалом несколько месяцев, выпустило его ровно за четыре дня до саммита









Какой у нас ушлый и всесильный Кремль получается. Уже летом видит будущее до Нового года и все переговорные зигзаги с точностью до дня, в ручном режиме контролирует немецкие СМИ. И все в надежде, что Лукашенко разнервничается перед встречей.





Сбавляйте градус бреда, ребята.