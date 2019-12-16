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На Apple и Tesla подали в суд. Их винят в использовании детского труда в шахтах
Источник материала: KYKY>
На Apple, Google, Tesla, Dell и Microsoft подали коллективный иск в суд. Это связано с гибелью детей в кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго. Об этом
В суд в Вашингтоне обратились 14 африканских семей. Их дети или погибли, или получили серьезные травмы во время того, как добывали кобальт в шахтах британского сырьевого трейдера Glencore. Он продает кобальт трейдеру Umicore, а тот, в свою очередь, поставляет его компаниям – тем, кому нужен металл для литийионных аккумуляторов. На таких аккумуляторах работает почти вся современная электроника.
В иске указано, что Apple, Tesla и остальные компании, которые предстанут перед судом, знали, что в ДРК дети добывают кобальт в опасных условиях, и это незаконно. При всем этом у компаний есть все ресурсы, чтобы контролировать цепочку поставок, но они этого не сделали. Истцы считают, что дети погибли и получили увечья, потому что корорации бездействовали.
Теперь от ответчиков требуют, чтобы они возместили моральный вред и создали специальный фонд, который оплатит лечение и где пострадавшие будут наблюдаться у медиков. Суммы пока неизвестны, их назовет суд. Glencore уже успела отвергнуть обвинения: ее
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На Apple, Google, Tesla, Dell и Microsoft подали коллективный иск в суд. Это связано с гибелью детей в кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго. Об этом сообщают...
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