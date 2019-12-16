На Apple и Tesla подали в суд. Их винят в использовании детского труда в шахтах

Источник материала: KYKY

На Apple, Google, Tesla, Dell и Microsoft подали коллективный иск в суд. Это связано с гибелью детей в кобальтовых шахтах в Демократической Республике Конго. Об этом сообщают правозащитники, которые представляют истцов. Зарубежные СМИ пишут, что эти компании еще ни разу не попадали в похожую ситуацию.

В суд в Вашингтоне обратились 14 африканских семей. Их дети или погибли, или получили серьезные травмы во время того, как добывали кобальт в шахтах британского сырьевого трейдера Glencore. Он продает кобальт трейдеру Umicore, а тот, в свою очередь, поставляет его компаниям – тем, кому нужен металл для литийионных аккумуляторов. На таких аккумуляторах работает почти вся современная электроника.

В иске указано, что Apple, Tesla и остальные компании, которые предстанут перед судом, знали, что в ДРК дети добывают кобальт в опасных условиях, и это незаконно. При всем этом у компаний есть все ресурсы, чтобы контролировать цепочку поставок, но они этого не сделали. Истцы считают, что дети погибли и получили увечья, потому что корорации бездействовали.

Теперь от ответчиков требуют, чтобы они возместили моральный вред и создали специальный фонд, который оплатит лечение и где пострадавшие будут наблюдаться у медиков. Суммы пока неизвестны, их назовет суд. Glencore уже успела отвергнуть обвинения: ее представители заявили, что не используют детский или принудительный труд.