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БНБ-Банк переехал в облако : что поменяется для клиентов?
Источник материала: Myfin
Резервный центр обработки данных (ЦОД) БНБ-Банка разместился в дата-центре А1, который расположен в районе Колодищ. Дата-центр аттестован Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республике Беларусь, соответствует стандарту информационной безопасности ISO 27001:2013, а также имеет сертификат PCI DSS, подтверждающий обеспечение безопасности инфраструктуры клиентов и защиту персональных данных. Уровень надежности и отказоустойчивости дата-центра А1 составляет 99,982% (стандарт Tier3).
Сервисы банка заработают еще быстрее и надежнее
В банке отмечают, что с переходом в облако вырастут не только возможности по обработке данных клиентов, но и повысится их безопасность и уровень защиты. Об этом рассказал журналистам генеральный директор БНБ-Банка Константин Церетели:
— Во-первых, это позволит увеличить вычислительные мощности банка более чем в 20 раз, чтобы быстро оперировать большими объемами данных, которые есть у банка. Во-вторых, мы получаем защищенность данных высочайшего уровня. Отмечу, что за последний месяц тема безопасности стала особенно актуальна в банковской сфере и мы очень рады, что смогли соответствующим образом подготовиться с помощью коллег из А1, обеспечив безопасное и надежное будущее наших клиентов. Сближение двух представителей разных секторов экономики – банка и телеком-оператора – позволит нам делать те проекты, которые раньше были невозможны. Также облачные технологии помогут банку быстрее запускать свои ИТ-проекты, надежнее управлять ими и предоставлять дополнительный сервис клиентам.
Другими словами, проводить технические работы с онлайн-сервисами теперь можно будет, не отключая к ним доступ клиентам, а в случае какой-либо непредвиденной аварии, резервный ЦОД позволит сохранить работоспособность всех банковских ИТ-решений. Также в ближайшем будущем от банка можно ожидать появления новых сервисов и продуктов, которые ранее были невозможны по техническим причинам. Сюда же можно отнести более продвинутые технологии оценки кредитоспособности клиентов: получать кредиты в режиме онлайн станет значительно проще и быстрее.
Интернет вещей станет повседневностью
Облачные решения А1 приглянулись не только банковскому сектору, но и компаниям-разработчикам ПО. По словам заместителя генерального директора по развитию корпоративного сегмента А1 Роберта Дашяна, компания продолжит развивать высокотехнологичное направление и для других сегментов экономики:
— Данные сегодня – это двигатель новой экономики. Наш дата-центр позволяет обеспечить их сохранность, производительность и резервирование. А совместный проект с БНБ-Банком – это яркая демонстрация того, куда должна двигаться экономика в целом. Сейчас разговоров на тему четвертой индустриальной революции, интернета вещей и облачных технологий очень много, и данный проект – это их конкретное воплощение в жизнь. Оно полностью соответствует и национальной концепции информационной безопасности, и приоритетам цифровизации экономики.
Дублирование систем и отражение кибератак
Как отмечает заместитель генерального директора БНБ-Банка Михаил Залевский, решение по построению распределенного ЦОД стало уникальным инженерным проектом, над которым трудились обе команды – банка и телеком-оператора. Оно построено на оборудовании ведущих мировых производителей: Hewlett-Packard, Cisco, Pure Storage.
— Суть распределенного ЦОД заключается в том, что он находится на двух удаленных друг от друга физически площадках. Поэтому один из дата-центров и находится здесь, за кольцевой. Это потребовало от нас создания выделенного канала связи между площадками. Что повлекло за собой достаточно сложную инженерную работу. К примеру, протяженность плеча одного канала связи – 30 км.Сегодня в нашем частном облаке развернута первая в стране автоматизированная банковская система от компании Softclub – стратегического партнера БНБ-Банка в области программного обеспечения.
Михаил Залевский рассказал и про переход БНБ-Банка на решения компании Касперского по кибербезопасности. В это же время банк подвергся внешней кибератаке, но все системы сработали на отлично и испытание было пройдено без потерь.
Нацбанк поддержал проект
Примечательно, что сотрудничество БНБ-Банка и компании А1 не остановилось на проекте облачных технологий: был подписан меморандум о следующем этапе сотрудничества в сфере цифровой трансформации. Важнейшим его направлением станет кибербезопасность. Михаил Залевский уверен, что совместная работа банка и телеком-оператора поменяет финансовый рынок Беларуси в лучшую сторону:
— Дальнейшая реализация банком стратегии цифровой трансформации и партнерство с А1 позволит внедрять технологии и инновационные решения, соответствующие лучшим мировым практикам и стандартам. Это улучшит клиентский сервис и качественно изменит сложившиеся представления о финансовых услугах, а также обеспечит высокую конкурентоспособность и операционную надежность.
Эту инициативу поддерживает и Национальный банк Беларуси. Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц обратил внимание на то, что такая цифровая трансформация банковского сектора увеличивает качество, скорость, доступность сервисов и значительно улучшает понимание между банком и клиентом.
— В то же время с ней сопряжены определенные риски. Вот почему сегодня нам необходимы интегрированные решения, обеспечивающие не только высокий уровень цифровизации банковских бизнес-процессов, но и надежную защиту от киберугроз. Представленный проект соответствует этим требованиям.
В ближайших планах БНБ-Банка продолжить работу по цифровизации бизнеса и представить клиентам новые возможности, открывающиеся благодаря современным технологиям.
*Партнерский материал, ОАО «БНБ-Банк», УНП: 190704129
Фото: Алексей Матюшков
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