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Назначен новый начальник Дубровенского РОЧС

17.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Назначен новый начальник Дубровенского РОЧС

Прошлая неделя в Дубровенском РОЧС завершилась особым событием. В торжественной обстановке коллектив проводил на заслуженный отдых Владимира Жизневского, который отдал службе в Дубровенском РОЧС более 25 лет и последние годы руководил отделом по чрезвычайным ситуациям.
Начальник Витебского областного управ¬ления МЧС Сергей Мелешкин отметил, что под руководством В.Г.Жизнев¬ского Дубровенский РОЧС уверенно решал все задачи, которые ставит перед службой государство и Министерство по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Сергей Мелешкин вручил Владимиру Жизневскому благодарственное письмо МЧС и медаль «Ветеранская благодарность».


Назначен новый начальник Дубровенского РОЧС

Владимир Жизневский в свою очередь по¬благодарил личный состав за коллективизм и особое отношение к выполнению служебного долга. Пожелал сотрудникам профессионального роста, соблюдения требований дисциплины и охраны труда, а главное, он подчеркнул, «чтобы спасатели никогда не становились спасаемыми».
Сергей Мелешкин представил личному составу Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям вновь назначенного начальника подразделения — Кирилла Курака.


Назначен новый начальник Дубровенского РОЧС

До этого времени Кирилл Курак занимал должность главного специалиста отдела организации государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны областного управления МЧС.
Представляя руководителя, начальник Витебского областного управления пожелал всему личному составу твердости духа, сил и целеустремленности в реализации поставленных задач, возложенных на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.
В свою очередь Кирилл Валерьевич, обращаясь к коллективу, кратко рассказал о себе и своих жизненных приоритетах и целях. Обозначил основные задачи по направлениям деятельности, на которые будет сделан акцент в работе подразделения на ближайшую перспективу.

Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Прошлая неделя в Дубровенском РОЧС завершилась особым событием. В торжественной обстановке коллектив проводил на заслуженный отдых Владимира Жизневского,...
 
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