Назначен новый начальник Дубровенского РОЧС

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Прошлая неделя в Дубровенском РОЧС завершилась особым событием. В торжественной обстановке коллектив проводил на заслуженный отдых Владимира Жизневского, который отдал службе в Дубровенском РОЧС более 25 лет и последние годы руководил отделом по чрезвычайным ситуациям.

Начальник Витебского областного управ¬ления МЧС Сергей Мелешкин отметил, что под руководством В.Г.Жизнев¬ского Дубровенский РОЧС уверенно решал все задачи, которые ставит перед службой государство и Министерство по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Сергей Мелешкин вручил Владимиру Жизневскому благодарственное письмо МЧС и медаль «Ветеранская благодарность».







Владимир Жизневский в свою очередь по¬благодарил личный состав за коллективизм и особое отношение к выполнению служебного долга. Пожелал сотрудникам профессионального роста, соблюдения требований дисциплины и охраны труда, а главное, он подчеркнул, «чтобы спасатели никогда не становились спасаемыми».

Сергей Мелешкин представил личному составу Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям вновь назначенного начальника подразделения — Кирилла Курака.







До этого времени Кирилл Курак занимал должность главного специалиста отдела организации государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны областного управления МЧС.

Представляя руководителя, начальник Витебского областного управления пожелал всему личному составу твердости духа, сил и целеустремленности в реализации поставленных задач, возложенных на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь Кирилл Валерьевич, обращаясь к коллективу, кратко рассказал о себе и своих жизненных приоритетах и целях. Обозначил основные задачи по направлениям деятельности, на которые будет сделан акцент в работе подразделения на ближайшую перспективу.

Елена КОРСАКОВА.