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Лукашенко не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией по «больным вопросам»

17.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Александр Лукашенко не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией по «больным вопросам». Об этом он заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

 

Лукашенко не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией по «больным вопросам»
«20-го на саммите в Санкт-Петербурге. Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — сказал глава государства.

 

Как сообщалось, ожидается, что в Санкт-Петербурге состоится отдельная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В предыдущий раз они встречались в Сочи 7 декабря. Переговоры в разных форматах с участием членов правительств продолжались порядка пяти с половиной часов.

Кроме того, 10 декабря на встрече с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой глава государства анонсировал новые контакты с руководством России. Эта тема обсуждалась в тот же день в разговоре с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. «Мы сейчас разговаривали с премьер-министром России. И договорились, что, кроме всего прочего, где-то в предновогодние дни (не знаю, как у нас получится здесь, внутри страны, в связи с моим графиком, и у них же свой график, тоже торжества эти) мы где-то встретимся. И не только с Президентом России, но сможем сверить часы и с премьер-министром. Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся», — заявил 10 декабря белорусский лидер.

«Он с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го встретиться и с Президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», — добавил Президент.

 

БЕЛТА


 
Теги: Минск
 
 
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