В Минске водитель «Газели» умер за рулем и врезался в припаркованные авто

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель умер за рулем и совершил наезд на припаркованные автомобили. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось утром 18 декабря. Установлено, что 56-летний водитель «Газели» ехал по улице Карла Либкнехта и врезался в припаркованный в первой полосе Audi. От удара последний продвинулся вперед и наехал на SAAB.

Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть водителя. По предварительной информации, мужчина скончался за рулем во время движения.