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В Минске водитель «Газели» умер за рулем и врезался в припаркованные авто
Источник материала: Tut.by
В Минске водитель умер за рулем и совершил наезд на припаркованные автомобили. Об этом
Происшествие случилось утром 18 декабря. Установлено, что 56-летний водитель «Газели» ехал по улице Карла Либкнехта и врезался в припаркованный в первой полосе Audi. От удара последний продвинулся вперед и наехал на SAAB.
Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть водителя. По предварительной информации, мужчина скончался за рулем во время движения.
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Происшествие случилось утром 18 декабря на улице Карла Либкнехта.
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