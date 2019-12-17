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В Гродно пройдет рождественская ярмарка, куда приедут ремесленники со всей Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Гродно в торговом центре OldCity пройдет рождественская ярмарка «Кiрмаш Палешукоў», где будут продаваться изделия народных мастеров со всей Беларуси.
«Кiрмаш Палешукоў» — молодой проект, который создали в 2019 году, чтобы расширить интерес к белорусской культуре и поддержать отечественных ремесленников.
Ярмарка пройдет с 20 по 22 декабря, а также с 27 по 29 декабря с 10.00 до 21.00.
Ремесленники разместятся в атриуме OldCity сразу на двух этажах.
На ярмарке также можно будет попробовать традиционные белорусские блюда и глинтвейн.
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