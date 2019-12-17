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В Гродно пройдет рождественская ярмарка, куда приедут ремесленники со всей Беларуси

18.12.2019 13:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в торговом центре OldCity пройдет рождественская ярмарка «Кiрмаш Палешукоў», где будут продаваться изделия народных мастеров со всей Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Кiрмаш Палешукоў» — молодой проект, который создали в 2019 году, чтобы расширить интерес к белорусской культуре и поддержать отечественных ремесленников.

Ярмарка пройдет с 20 по 22 декабря, а также с 27 по 29 декабря с 10.00 до 21.00.

Ремесленники разместятся в атриуме OldCity сразу на двух этажах.

На ярмарке также можно будет попробовать традиционные белорусские блюда и глинтвейн.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Продавать свои изделия ремесленники будут в торговом центре OldCity.
 
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