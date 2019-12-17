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Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса

18.12.2019 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. В Австралии зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса

Накануне температура воздуха прогрелась почти до 41 градуса. Эта цифра – среднее максимальное значение температур по всей стране.

Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса

Показатели превысили предыдущий рекорд, установленный почти 7 лет назад. Жара с сильным ветром создает опасную пожарную обстановку. За последние месяцы в Австралии уже произошло свыше сотни пожаров. Огонь уничтожил  более 700 строений и не менее 3 миллионов гектаров земель. Жертвами стихии стали 6 человек.

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Новости Австралии. В Австралии зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Накануне температура...
 
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