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В Березе 10-летний мальчик принес в школу коробку с петардами

18.12.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Березе 10-летний мальчик принес в школу коробку с петардами
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел в школе в Березе. Четвероклассник принес в учебное заведение коробку с петардами и стал показывать ее друзьям. Это увидела учительница и вызвала милицию, передает МВД.

В Березе 10-летний мальчик принес в школу коробку с петардами МЧС и МВД предлагают запретить взрывать петарды после 10 часов вечера

Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних Березовского РОВД, прибывший на вызов инспектор изъял пиротехнику – 75 штук «чесночков». Это мини-петарды размером с канцелярскую кнопку. Для взрыва их не нужно поджигать, достаточно бросить на землю или в стену.

Как пояснил 10-летний мальчик, он брал у мамы деньги якобы на молочные коктейли, а сам покупал петарды. В тот день у него было две коробки пиротехнических изделий. 25 штук он успел использовать.

Правоохранители дадут оценку участию родителей в воспитании ребенка, а также действиям продавца. Реализация такой продукции запрещена лицам младше 15 лет.

 
 
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Учительница вызвала милицию для проведения разбирательства.
 
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