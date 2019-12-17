В Березе 10-летний мальчик принес в школу коробку с петардами

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в школе в Березе. Четвероклассник принес в учебное заведение коробку с петардами и стал показывать ее друзьям. Это увидела учительница и вызвала милицию, передает МВД.

Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних Березовского РОВД, прибывший на вызов инспектор изъял пиротехнику – 75 штук «чесночков». Это мини-петарды размером с канцелярскую кнопку. Для взрыва их не нужно поджигать, достаточно бросить на землю или в стену.

Как пояснил 10-летний мальчик, он брал у мамы деньги якобы на молочные коктейли, а сам покупал петарды. В тот день у него было две коробки пиротехнических изделий. 25 штук он успел использовать.

Правоохранители дадут оценку участию родителей в воспитании ребенка, а также действиям продавца. Реализация такой продукции запрещена лицам младше 15 лет.