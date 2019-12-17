В Малорите сегодня совершен наезд на пешехода

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: около 07:45 часов 29-летний водитель управлял автомобилем марки «Шкода Октавия». Двигаясь по улице Маяковского, напротив дома № 33 совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая пересекала проезжу часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.





В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Проводится проверка.







Уважаемые участники дорожного движения, всегда помните, что никто лучше вас не позаботится о вашей безопасности. Будучи пешеходами, всегда переходите дорогу в установленном для этого месте. Сэкономленные секунды могут иметь слишком большую цену.





Примите во внимание тот факт, что сейчас поздно рассветает и рано темнеет, не забудьте прикрепить на одежду либо сумку световозвращающий элемент. Водители, будьте внимательны вблизи пешеходных переходов, не забывайте быть вежливыми.