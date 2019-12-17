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В Малорите сегодня совершен наезд на пешехода
18.12.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: около 07:45 часов 29-летний водитель управлял автомобилем марки «Шкода Октавия». Двигаясь по улице Маяковского, напротив дома № 33 совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая пересекала проезжу часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Проводится проверка.
Примите во внимание тот факт, что сейчас поздно рассветает и рано темнеет, не забудьте прикрепить на одежду либо сумку световозвращающий элемент. Водители, будьте внимательны вблизи пешеходных переходов, не забывайте быть вежливыми.
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По предварительной информации: около 07:45 часов 29-летний водитель управлял автомобилем марки «Шкода Октавия». Двигаясь по улице Маяковского , напротив дома № 33...
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