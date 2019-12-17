|
Ипатов о парламентских выборах: «Необходимо все лучшие методики использовать и в следующей электоральной кампании»
Источник материала: СТВ
О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ипатов о парламентских выборах: «Необходимо все лучшие методики использовать и в следующей электоральной кампании»
О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе «В обстановке мира». Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)