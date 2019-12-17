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Ипатов о парламентских выборах: «Необходимо все лучшие методики использовать и в следующей электоральной кампании»

18.12.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе «В обстановке мира».

Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно обеспечено исполнение национального законодательства»

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
В принципе, у нас обеспечивает выборы исполнительная власть. То есть все организационные моменты на них. Поэтому парламентские выборы показали, что у нас способны это сделать. И необходимо все лучшие методики использовать и в следующей электоральной кампании. Что касается Центризбиркома, то уже сейчас эта работа осуществляется. К парламентской кампании были созданы все необходимые методические материалы. Были проведены соответствующие занятия с теми лицами, которые обеспечивают организацию избирательной кампании. Это будет и сейчас уже продолжаться. Уже сейчас это обсуждается в Центризбиркоме. Уже сейчас ставятся соответствующие задачи.

Ипатов о парламентских выборах: «Необходимо все лучшие методики использовать и в следующей электоральной кампании»

Люди в материале: Вадим Ипатов
 
 
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О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал в программе «В обстановке мира». Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно...
 
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