ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вокруг страны наращивается военная мощь». Александр Лукашенко обсуждает с Совбезом новый план обороны Беларуси

19.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Вокруг страны наращивается военная мощь». Александр Лукашенко обсуждает с Совбезом новый план обороны Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня заседание Совета безопасности. На него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Традиционно на заседаниях Совета безопасности мы рассматриваем ключевые вопросы обеспечения безопасности нашего государства, — отметил Александр Лукашенко. — Сегодня рассмотрим вопросы планирования обороны государства и дальнейшего развития армии».

«Настало время посмотреть, как стратегически спланировать оборону государства»

По словам Президента, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался План обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил глава государства.

Александр Лукашенко

«Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?» — спросил Александр Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

Президент напомнил, что Вооруженные Силы Беларуси перестраивались несколько раз в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире. «Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных Сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации», — заявил Александр Лукашенко.

На заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил. Члены Совета безопасности должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. «Это очень дорогостоящие системы», — заметил глава государства. Отдельно планируется рассмотреть финансово-экономическое обеспечение Вооруженных Сил и обороны страны.

«Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам», — подчеркнул Президент.

«В различных регионах накапливается конфликтный потенциал»

Касаясь военно-политической обстановки в мире, Александр Лукашенко отметил, что главной тенденцией текущего момента стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. «Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности — усилилась гонка вооружений, — сказал он. — Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса».

По словам главы государства, под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. «Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает», — констатировал он.

Президент уверен, что происходящие сегодня изменения в глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только отношения между странами, но и направления дальнейшего развития вооруженных сил. «И не только наших. То, чем мы будем заниматься сегодня, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, всех стран мира», — сказал Александр Лукашенко.

«Белорусская армия является инструментом недопущения войны»

Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе. При этом несомненными приоритетами Президент назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ.

«Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей. «Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях», — резюмировал Президент.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня заседание Совета безопасности. На него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите на самого юного мэра в США! А вы бы хотели такого градоначальника?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика