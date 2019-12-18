«Вокруг страны наращивается военная мощь». Александр Лукашенко обсуждает с Совбезом новый план обороны Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня заседание Совета безопасности. На него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Традиционно на заседаниях Совета безопасности мы рассматриваем ключевые вопросы обеспечения безопасности нашего государства, — отметил Александр Лукашенко. — Сегодня рассмотрим вопросы планирования обороны государства и дальнейшего развития армии».

«Настало время посмотреть, как стратегически спланировать оборону государства»

По словам Президента, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался План обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил глава государства.

Александр Лукашенко

«Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?» — спросил Александр Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

Президент напомнил, что Вооруженные Силы Беларуси перестраивались несколько раз в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире. «Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных Сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации», — заявил Александр Лукашенко.

На заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил. Члены Совета безопасности должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. «Это очень дорогостоящие системы», — заметил глава государства. Отдельно планируется рассмотреть финансово-экономическое обеспечение Вооруженных Сил и обороны страны.

«Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам», — подчеркнул Президент.

«В различных регионах накапливается конфликтный потенциал»

Касаясь военно-политической обстановки в мире, Александр Лукашенко отметил, что главной тенденцией текущего момента стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. «Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности — усилилась гонка вооружений, — сказал он. — Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса».

По словам главы государства, под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. «Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает», — констатировал он.

Президент уверен, что происходящие сегодня изменения в глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только отношения между странами, но и направления дальнейшего развития вооруженных сил. «И не только наших. То, чем мы будем заниматься сегодня, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, всех стран мира», — сказал Александр Лукашенко.

«Белорусская армия является инструментом недопущения войны»

Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статут донора безопасности в регионе. При этом несомненными приоритетами Президент назвал развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ.

«Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей. «Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны. Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях», — резюмировал Президент.

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