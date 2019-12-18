Мнение: «Глядя на наших мужчин, что-то не возникает желание снять платье и отдаться тут же на месте»

Источник материала: Tut.by

Многим мужчинам хочется, чтобы жены были также сексуальны и энергичны, как в первые дни знакомства. И жалуются на то, что спустя энное количество лет брака страсть уходит из семьи, секс раз в неделю, а то и реже, жена все больше в делах и быту. А он, значит, самец, ему хочется интриги, и чтобы любимая была не только великолепной кухаркой, но и тигрицей в постели. Но разве в том, что все не так, виноваты только женщины? Об этом рассуждает наш колумнист Анна Златковская .

Недавно оказалась в мужской компании. Опустим про спорт, зарплату и погоду — одной из горячих тем обсуждения стал секс с женами. Мол, мужчинам не нравится, что жизнь семейная превратилась в рутину. Жены стали скучными, «обычными». Раньше они хотели болтать до зари в перерывах между сексуальной акробатикой, а сейчас все больше времени уделяют домашним делам и детям в перерывах между работой. Бедным мужчинам достается выходной секс, банальный, как и вся их жизнь. А вот у других девушек глаза горят, ноги длинные, грудь что надо и вообще. Они (мужья), конечно, ничего такого не делают, но признаются, что очень хочется. Тем более вокруг столько красивых и, кажется, доступных женщин.

Заметила интересную особенность: так рассуждают обычно скучные, серые мужчины, которые из себя мало что представляют. Внешний вид типичного обывателя — ни лоска, ни стиля, ни индивидуальности. Мировоззрение, как и внешний вид, укладывается в строго заданную схему: поесть, поспать, поработать, мелкое хобби: игры на компьютере или покер, пивко с друзьями, редкий случай — спорт, как единственный вариант сублимации. Прямо скажем: глядя на них, не возникает желание снять платье и отдаться тут же на месте.

Поговорить? Плоскость знаний ограничена набором банальщин и новостей, прочитанных с утра за завтраком. Им неинтересно что-то новое, этого нового они боятся. Такие мужчины только подглядывают за другими, раздражаясь чужому успеху, бизнесу и вниманию со стороны женщин. Сами они, увы, на это не способны, потому что лень, интеллект не позволяет, да и внутренние ограничения давят сильнее, чем желание чего-то в этой жизни добиться.

В быту такие мужчины редко удобны, все делает та самая наскучившая жена. Именно она готовит, убирает, стирает, занимается детьми. Мужья очень хотят, чтобы жены их вдохновляли, но при этом не замечают, что они сами и близко не подходят на роль мечты всей жизни.

И тот факт, что супруга отдается ему по выходным, скорее ее жирный плюс, чем недостаток. Только ей этот обычный, ничем не интересный мужчина еще и нужен. Несмотря на то, что он давно не дарит цветы просто так, не делает сюрпризы, не говорит комплиментов, не пытается хоть как-то помочь своей жене почувствовать себя желанной женщиной, а не роботом-пылесосом.

Так вот: правда в том, что остальным женщинам такие мужчины не нужны вообще. И дело не отсутствии большого заработка и амбиций. А в том, что секс — это совокупность многих факторов, когда желание рождается, потому что от мужчины пахнет уверенностью, заботой, с ним есть, что обсудить, и это не «почем сегодня курс доллара и какой сорт пива вкуснее».

Женатые мужчины, которые могут позволить себе иметь любовницу — щедры, умны и интересны. И жены их, замечено, соответствуют мужьям: никто в таком союзе не намерен мучиться опостылевшим партнером.

В общем, тут не важно, женат мужчина или нет, он сам по себе личность с большой буквы. Это видно по манере говорить, одеваться, по тому, как он ведет себя в обществе и как ведет с себя с женщиной. Такие мужчины не тупые потребители, им важно быть с женщиной на одной волне, синхронизируясь мировоззрением и страстью к жизни.

Хочется секса чаще, чем один раз в неделю? Он устроит быт таким образом, чтобы не пришлось после готовки ужина, стирки, глажки и мытья посуды выпрашивать кусочек поцелуя. Чтобы не было упреков в том, что кто-то в паре стал менее интересным, что ее волнуют только пеленки и распашонки. Многие женщины не меньше мужчин хотят страстного секса, не ограничиваясь миссионерской позой, сюрпризов и радостей, а не вот это вот все.

В то время как абсолютно инертные мужики мучаются унылым сексом в браке, они не замечают, что их жены живут с такими тюфяками только потому, что времени на выбор другого варианта просто нет. Пока что нет.

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