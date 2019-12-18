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В Беларуси подорожает проезд в электричках

19.12.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси подорожает проезд в электричках
Фото из открытых источников

МАРТ принято постановление от 12 декабря 2019 г. №96 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. №29», которое предусматривает установление новых тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении.

В Беларуси подорожает проезд в электричках В Беларуси вырастет стоимость проезда в некоторых поездах и автобусах

Сообщается, что тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов. Постановлением также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск-Пассажирский-Смолевичи при проезде через Городище – на 10 копеек.

Цена проезда поездами региональных линий эконом-класса по направлению Минск-Пассажирский-Руденск увеличится на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Смолевичи – на 4 копейки, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки. Стоимость билета на поезд региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Бобруйск возрастет на 32 копейки, Минск-Пассажирский-Орша – на 39 копеек.

Отметим, что в последний раз стоимость проезда на городских линиях и региональных линиях эконом-класса, а также на региональных и межрегиональных линиях поднимали весной 2018 года.

Также напомним, что ранее железнодорожные вокзалы Беларуси подняли стоимость оформления билетов в кассе.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) принято постановление, предусматривающее установление новых тарифов на перевозки пассажиров...
 
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