В Беларуси подорожает проезд в электричках

Источник материала: Аргументы и факты

МАРТ принято постановление от 12 декабря 2019 г. №96 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. №29», которое предусматривает установление новых тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении.

Сообщается, что тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов. Постановлением также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск-Пассажирский-Смолевичи при проезде через Городище – на 10 копеек.

Цена проезда поездами региональных линий эконом-класса по направлению Минск-Пассажирский-Руденск увеличится на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Смолевичи – на 4 копейки, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки. Стоимость билета на поезд региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Бобруйск возрастет на 32 копейки, Минск-Пассажирский-Орша – на 39 копеек.

Отметим, что в последний раз стоимость проезда на городских линиях и региональных линиях эконом-класса, а также на региональных и межрегиональных линиях поднимали весной 2018 года.

Также напомним, что ранее железнодорожные вокзалы Беларуси подняли стоимость оформления билетов в кассе.