В Беларуси повышаются тарифы на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси установлены новые тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки внутри республики. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 96 от 12 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе МАРТ.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях они возрастут в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов. Постановлением также предусмотрено изменение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

В МАРТ напомнили, что увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз было произведено в марте-апреле 2018 года. Сегодня уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок ж/д транспортом не достигает 20%.

Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято согласно запланированным на 2019 год параметрам в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. От уровня тарифов и окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке.