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В Беларуси повышаются тарифы на внутренние пассажирские железнодорожные перевозки
19.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В МАРТ напомнили, что увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз было произведено в марте-апреле 2018 года. Сегодня уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок ж/д транспортом не достигает 20%.
Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято согласно запланированным на 2019 год параметрам в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом. От уровня тарифов и окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке.
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> В Беларуси установлены новые тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки внутри республики. Это предусмотрено постановлением Министерства...
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