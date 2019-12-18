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"Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей возможный экспорт белорусской электроэнергии

19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГПО "Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей предложения по экспорту белорусской электроэнергии, сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей возможный экспорт белорусской электроэнергии

"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются, - сказал Павел Дрозд. - Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь (между собой. - Прим. БЕЛТА). Речь о том, что в дальнейшем мы торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской".

По словам гендиректора, Польше также предлагается "построить совместно вставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом".

"Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей возможный экспорт белорусской электроэнергии

Беларусь в этом году рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии до 2,35 млрд кВт.ч. В 2018 году он составил 1 млрд кВт.ч.

 
Теги: Брест
 
 
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  ГПО "Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей предложения по экспорту белорусской электроэнергии, сообщил сегодня журналистам генеральный директор...
 
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