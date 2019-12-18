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"Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей возможный экспорт белорусской электроэнергии
19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ГПО "Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей предложения по экспорту белорусской электроэнергии, сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы предлагаем
По словам гендиректора, Польше также предлагается "построить совместно вставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом".
Беларусь в этом году рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии до 2,35 млрд кВт.ч. В 2018 году он составил 1 млрд кВт.ч.
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ГПО "Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей предложения по экспорту белорусской электроэнергии, сообщил сегодня журналистам генеральный директор...
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