"Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей возможный экспорт белорусской электроэнергии

Источник материала: Виртуальный Брест

ГПО "Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей предложения по экспорту белорусской электроэнергии, сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются, - сказал Павел Дрозд. - Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь (между собой. - Прим. БЕЛТА). Речь о том, что в дальнейшем мы торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской".

По словам гендиректора, Польше также предлагается "построить совместно вставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом".





Беларусь в этом году рассчитывает увеличить экспорт электроэнергии до 2,35 млрд кВт.ч. В 2018 году он составил 1 млрд кВт.ч.