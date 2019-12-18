Возле деревни Замшаны (Малоритский район) произошло ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Днём, 18 декабря, возле деревни Замшаны произошло ДТП.





Как сообщил газете «Голас часу» госавтоинспектор отделения ГАИ Малоритского РОВД Юрий Касянюк, житель деревни Дубично ехал на автомобиле «Ауди 80» по второстепенной дороге и при пересечении автотрассы Р17 «Брест — граница Украины (Олтуш)» не уступил дорогу автомобилю марки «Форд» на номерах Гродненской области, водитель которого выехал из Малориты в сторону Бреста. В результате произошло столкновение автомобилей.





Из людей никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения.





На виновника ДТП, водителя «Ауди 80», составлен административный протокол по части 10 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь за нарушение правил проезда перекрёстка, повлекшее создание аварийной обстановки и дорожно-транспортного происшествия.





За это правонарушение предусмотрено наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.