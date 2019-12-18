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Возле деревни Замшаны (Малоритский район) произошло ДТП
19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днём, 18 декабря, возле деревни Замшаны произошло ДТП.
Как сообщил газете
Из людей никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения.
На виновника ДТП, водителя «Ауди 80», составлен административный протокол по части 10 статьи 18.14 КоАП Республики Беларусь за нарушение правил проезда перекрёстка, повлекшее создание аварийной обстановки и дорожно-транспортного происшествия.
За это правонарушение предусмотрено наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.
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Днём, 18 декабря, возле деревни Замшаны произошло ДТП. Как сообщил газете «Голас часу» госавтоинспектор отделения ГАИ Малоритского РОВД Юрий Касянюк, житель...
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