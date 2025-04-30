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Национальный сервис такси от А1 начинает свою работу

30.04.2025 19:09 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


В Беларуси начал работу новый национальный сервис такси – его запустил известный белорусский провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1.

Создание «А1 Такси» – это шаг, которым компания расширила собственную экосистему услуг и предложила альтернативну уже существующим на рынке возможностям как для пассажиров, так и для перевозчиков. Опыт реализации разноплановых проектов в таких сферах, как телекоммуникации, финтех и др., стал прочной базой для развития нового направления.

«Национальный сервис такси – именно тот проект, который способен принести максимальную пользу всем: как простым гражданам, так и представителям бизнеса, государству. Теперь мы становимся “мобильной” компанией в широком понимании этого слова, обеспечивая не только мобильную связь, но и физическую мобильность. Наши технологические возможности и накопленный опыт позволили создать из перспективной идеи по-настоящему инновационный, удобный и безопасный сервис с живой технической поддержкой и реальной заботой о клиенте», – прокомментировал руководитель проекта «А1 Такси», начальник управления инфраструктурных решений А1 Евгений Левданский.


Важным преимуществом «А1 Такси» станет то, что для хранения и обработки данных пользователей компания будет использовать мощности собственного дата-центра – одного из крупнейших и наиболее безопасных центров обработки данных в стране. Он соответствует самому высокому для Беларуси уровню надежности по классификации Uptime Institute – классу Tier III, а также имеет все необходимые сертификаты соответствия международным и национальным стандартам безопасности, включая требования белорусского законодательства по защите информации. Таким образом, вся информация сервиса будет под надежной защитой и не будет подвержена трансграничной передаче.

Система тарифов «А1 Такси» сформирована таким образом, чтобы обеспечить быструю подачу машины и ценовую предсказуемость даже в часы повышенного спроса, делая поездки более прогнозируемыми как для пассажиров, так и для перевозчиков. Также новый сервис предложит широкий спектр услуг для самых разных сценариев: от привычных поездок на такси и корпоративного обслуживания до транспортного сопровождения мероприятий и трансфера в аэропорт и из него.

Для всех клиентов «А1 Такси» будет 5% кешбэк на каждую поездку. Баллы будут накапливаться, и их можно будет потратить как на такси, так и на другие услуги А1. Также на всех тарифах будет доступна совместная с Visa система лояльности. Так, при оплате поездки привязанной премиальной картой (Platinum, Signature или Infinite) предоставляется скидка 50% на поездки в аэропорт и 20% на поездки по городу для всех тарифов.

Кроме того, в честь 26-летия А1 и запуска сервиса «А1 Такси» компания объявила акцию для перевозчиков и водителей – весь май действует пониженная комиссия сервиса, которая составит всего 10 копеек в месяц.

На первом этапе сервис «А1 Такси» запускается для жителей Минска. Однако по мере развития сети партнеров-перевозчиков в других городах его работа будет распространена на всю страну.

Для пользования сервисом достаточно скачать приложение «А1 Такси» в Google Play или App Store. Подробнее ознакомиться с условиями перевозок, а также узнать о возможностях партнерства можно на a1taxi.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси начал работу новый национальный сервис такси - его запустил известный белорусский провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1.
 
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