Национальный сервис такси от А1 начинает свою работу

Источник материала: ProBusiness

В Беларуси начал работу новый национальный сервис такси – его запустил известный белорусский провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1.

Создание «А1 Такси» – это шаг, которым компания расширила собственную экосистему услуг и предложила альтернативну уже существующим на рынке возможностям как для пассажиров, так и для перевозчиков. Опыт реализации разноплановых проектов в таких сферах, как телекоммуникации, финтех и др., стал прочной базой для развития нового направления.

«Национальный сервис такси – именно тот проект, который способен принести максимальную пользу всем: как простым гражданам, так и представителям бизнеса, государству. Теперь мы становимся “мобильной” компанией в широком понимании этого слова, обеспечивая не только мобильную связь, но и физическую мобильность. Наши технологические возможности и накопленный опыт позволили создать из перспективной идеи по-настоящему инновационный, удобный и безопасный сервис с живой технической поддержкой и реальной заботой о клиенте», – прокомментировал руководитель проекта «А1 Такси», начальник управления инфраструктурных решений А1 Евгений Левданский.





Важным преимуществом «А1 Такси» станет то, что для хранения и обработки данных пользователей компания будет использовать мощности собственного дата-центра – одного из крупнейших и наиболее безопасных центров обработки данных в стране. Он соответствует самому высокому для Беларуси уровню надежности по классификации Uptime Institute – классу Tier III, а также имеет все необходимые сертификаты соответствия международным и национальным стандартам безопасности, включая требования белорусского законодательства по защите информации. Таким образом, вся информация сервиса будет под надежной защитой и не будет подвержена трансграничной передаче.

Кроме того, в честь 26-летия А1 и запуска сервиса «А1 Такси» компания объявила акцию для перевозчиков и водителей – весь май действует пониженная комиссия сервиса, которая составит всего 10 копеек в месяц.

На первом этапе сервис «А1 Такси» запускается для жителей Минска. Однако по мере развития сети партнеров-перевозчиков в других городах его работа будет распространена на всю страну.