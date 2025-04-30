«Нельзя просто взять и передумать». Почему бизнес совершает ошибки в коллаборациях и как их проводить, чтобы достигать целей

Источник материала: ProBusiness





Коллаборации становятся все более популярным инструментом маркетинга, так как позволяют объединить усилия, ресурсы и знания различных участников рынка для достижения общих целей. В условиях быстро меняющегося рынка и растущей конкуренции коллаборации становятся ключевым инструментом для инноваций и устойчивого развития. На неделе женского предпринимательства под эгидой Белинвестбанка учредитель Brands.Fashion.Business, эксперт в стратегическом маркетинге и управлении Ирина Николаева рассказала о том, почему коллаборации так эффективны и полезны, какие преимущества они приносят и как могут способствовать успеху в различных сферах бизнеса.

Генеральный партнер — Белинвестбанк

Партнер по автоматизации бизнеса — Битрикс24

Партнеры:

туристическая компания ВОКРУГ СВЕТА

Lactoflorene

Freedom

VPLAB

Зачем нужны коллаборации?

— Коллаборация — это временное взаимовыгодное сотрудничество двух и более людей или организаций для создания уникальных продуктов с непосредственным участием всех задействованных и использованием их компетенций и ресурсов. Они нужны для того, чтобы сбывались мечты, потому что коллаборации стирают границы отраслей и позволяют выходить за рамки, мечтать, креативить, то есть делать то, чего обычно в рутинном бизнесе, в каждодневных моментах очень не хватает.

Отличительные черты коллабораций:

Совместная работа : участники объединяют усилия и ресурсы, работает каждая сторона.

: участники объединяют усилия и ресурсы, работает каждая сторона. Это не постоянное сотрудничество , а временное.

, а временное. Происходит обмен знаниями , обучение, получение нового опыта и приобретение компетенций.

, обучение, получение нового опыта и приобретение компетенций. Все участники получают выгоду/прибыль.

получают выгоду/прибыль. Схожие ценности участников.

участников. Интерес к аудитории друг друга.







Задачи, которые решает коллаборации: новая аудитория;

рассказ о новом продукте;

получение допольнительных ресурсов (профильные или недостающие);

новые каналы сбыта;

сокращение затрат;

новые возможности для развития;

новый опыт и знания;

креативный взгляд на решение задачи;

увеличение прибыли;

повышение интереса к персоне или бренду;

рост популярности;

повышение доверия;

рост лояльности;

создание новых или редизайн старых продуктов.

Как организовать коллаборацию

Коллаборация как самоцель — это провал и сразу неудачный опыт. Допустим, у вас родилась идея и вы хотите создать новый продукт или сделать апдейт своей услуги. В любом случае, создавая коллаборацию, самая правильная история — это крутая креативная идея. Потом с этой идеей вы идете к партнеру. Крайне важно найти партнера со схожими ценностями, который соответствует вашим ожиданиям. Затем необходимо перейти от идеи к плану и действию, запустить продукт, услугу, т.е. ту самую коллаборацию. Правильно рассказать, целевой аудитории, либо двум-трем целевым аудиториям, если они у вас не совпадают и вы хотите поработать с аудиторией друг друга, о том, что вы хотели реализовать в этой коллаборации. Я считаю, что презентация коллаборации — это отдельный и очень важный момент, потому что очевидные и понятные для организаторов вещи не являются таковыми для других.



Скриншот из презентации И. Николаевой







Главный шаги при создании коллаборации — определение целей. Вы должны понять, чего хотите:

Поработать с имиджем? Увеличить клиентскую базу? Нарастить продажи? Вывести новый продукт, но нужны опыт и технологии в новой области? Выйти на новый рынок? Сэкономить рекламный бюджет? Выделиться среди конкурентов? Создать дополнительную ценность для бренда?

Определение ЦА:

Ваши настоящие клиенты. Новая ЦА. ЦА продукта коллаборации. Пересечение — чьи клиенты? Партнер — его настоящие клиенты = ваша ЦА. Что общего? Кто потратит деньги на ваш товар и будет в нем заинтересован?

Определение формата сотрудничества:

создание совместного продукта,

создание совместного контента,

проведение конкурса/розыгрыша.

Результат должен понравиться вашим аудиториям, вызывать желание обладать им. Коллаборация должна дополнять ваши сильные стороны.





Выбор партнера — что важно?

Схожие ценности.

Пересечение аудиторий (пусть по 1 признаку).

Горящие глаза.

Понимание рисков.

Репутация.

Формулируем предложение — что говорим?

Ваши цели, ваша ЦА.

Цели партнера, ЦА партнера (на ваш взгляд).

Варианты продукта.

Что будете делать вы?

Чего ждете от партнера?

Что получите в итоге вы?

Что получит в итоге партнер?

Как нужно договариваться о коллаборации?

Всегда стоит очень четко проговаривать все юридические вопросы, тонкости и фиксировать их на бумаге: две компании, два товарных знака, а то и несколько товарных знаков. Возможно, это будет франшиза. Далее нужно зафиксировать, как вы используете товарные знаки, упоминания друг друга, на каких условиях, кому принадлежат идея, авторские и имущественные права, как вы будете делить прибыль и убытки. А что если в результате вашей коллаборации получится такой крутой продукт, что нужно будет его патентовать? Может быть, это новое бизнес-направление, и тогда кто будет его вести, кому оно будет принадлежать? На все эти вопросы нужно отвечать на этапе обсуждения идеи. Никогда не должно быть «потом решим». Вы потом ничего не решите. А вот то, что случатся конфликты и последующие «разборки», вполне вероятно.

Шаги для эффективной коллаборации: Фиксация факта поступления предложения и идеи. Совместная доработка идеи и разработка стратегии. Формирование команды. Составление плана работы: определение сроков, распределение ролей, ответственности, бюджетов. Указание всех юридических нюансов: предмет коллаборации, права на продукт, разрешения на использование, распределение прибыли и т.д. Разработка плана продвижения.





Совместная доработка идеи и разработка стратегии — прописываем и согласовываем:

особенности производства продукта с каждой стороны, риски и нюансы,

идеи с каждой из сторон,

планы и бюджеты,

возможности и козыри.

Формирование команды — обозначаем главные пунткты:

работы,

роли,

ответственность,

бюджеты.

План работы — прописываем «на берегу»:

график производства продукта,

ответственные за производство,

сроки производства,

критерии качества,

график вывода продукта на рынок,

план маркетинговых мероприятий,

критерии для изменения хода работ.

Это позволит сразу увидеть сроки, зоны ответственности и всю команду.

Разрабатываем план продвижения:

позиционирование,

каналы продвижения,

медиа-план,

контрольные точки и плановые показатели,

корректировки.

Запуск продукта и его продвижение:

анонсирование,

презентация,

старт продаж/запуск,

каналы продвижения,

анализ эффективности и корректировка плана.





Анализируем результаты

Каждый выставляет в разных проектах свои KPI. Здесь очень сложно выделить универсальные показатели эффективности, потому что коллаборации изначально могут быть в очень разных формах. Но, в любом случае, необходиом оцифровать показатели. Для того, чтобы эти цифры вам дали какую-то информацию, у вас и до этого должна быть аналитика.

Что можно посчитать как итог коллаборации: количество репостов в соцсетях,

количество упоминаний в СМИ,

количество новых подписчиков,

количество брендовых запросов, отраженных в сервисе «Яндекс Wordstat»,

число подписок на рассылку,

объем продаж,

прирост трафика,

увеличение количества лидов.

Как нельзя организовывать коллаборации?

Хотелось бы даже, наверное, запретить продвижения компаний, которые не несут в себе разумное, доброе, вечное. Например, компании, которые пропагандируют в любом формате насилие, причинение людям вреда. Они не могут коллаборироваться, например, с плюшевыми мишками, и говорить о том, что они мягкие и пушистые, т.е. транслировать те ценности, которые им не свойственны. Не нужно начинать сотрудничество и в том случае, если коллаборация навязывается, если в компании нет желания в сил ее организовывать. В таком случае вряд ли результат будет удовлетворительным.

Всегда нужно помнить, что нельзя: пытаться паразитировать и выехать за счет другого;

пытаться сэкономить и иметь это как единственную цель;

нарушать договоренности, делать несогласованные вещи;

просто передумать в процессе.;

лениться и делать свою часть работы плохо, срывать сроки;

тянуть одеяло на себя.

Риски, с которыми можно столкнуться:

изменения рыночных условий,

репутационные риски,

правовые и финансовые риски,

несовпадение ценностей,

потеря аутентичности,

сложность управления.





Так что делать, если есть сомнения?