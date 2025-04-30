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«Нельзя просто взять и передумать». Почему бизнес совершает ошибки в коллаборациях и как их проводить, чтобы достигать целей

30.04.2025 09:41 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Коллаборации становятся все более популярным инструментом маркетинга, так как позволяют объединить усилия, ресурсы и знания различных участников рынка для достижения общих целей. В условиях быстро меняющегося рынка и растущей конкуренции коллаборации становятся ключевым инструментом для инноваций и устойчивого развития. На неделе женского предпринимательства под эгидой Белинвестбанка учредитель Brands.Fashion.Business, эксперт в стратегическом маркетинге и управлении Ирина Николаева рассказала о том, почему коллаборации так эффективны и полезны, какие преимущества они приносят и как могут способствовать успеху в различных сферах бизнеса.

Генеральный партнер — Белинвестбанк
Партнер по автоматизации бизнеса — Битрикс24
Партнеры:
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Зачем нужны коллаборации?

— Коллаборация — это временное взаимовыгодное сотрудничество двух и более людей или организаций для создания уникальных продуктов с непосредственным участием всех задействованных и использованием их компетенций и ресурсов. Они нужны для того, чтобы сбывались мечты, потому что коллаборации стирают границы отраслей и позволяют выходить за рамки, мечтать, креативить, то есть делать то, чего обычно в рутинном бизнесе, в каждодневных моментах очень не хватает.

Отличительные черты коллабораций:

  • Совместная работа: участники объединяют усилия и ресурсы, работает каждая сторона.
  • Это не постоянное сотрудничество, а временное.
  • Происходит обмен знаниями, обучение, получение нового опыта и приобретение компетенций.
  • Все участники получают выгоду/прибыль.
  • Схожие ценности участников.
  • Интерес к аудитории друг друга.


Задачи, которые решает коллаборации:

  • новая аудитория;
  • рассказ о новом продукте;
  • получение допольнительных ресурсов (профильные или недостающие);
  • новые каналы сбыта;
  • сокращение затрат;
  • новые возможности для развития;
  • новый опыт и знания;
  • креативный взгляд на решение задачи;
  • увеличение прибыли;
  • повышение интереса к персоне или бренду;
  • рост популярности;
  • повышение доверия;
  • рост лояльности;
  • создание новых или редизайн старых продуктов.

Как организовать коллаборацию

Коллаборация как самоцель — это провал и сразу неудачный опыт. Допустим, у вас родилась идея и вы хотите создать новый продукт или сделать апдейт своей услуги. В любом случае, создавая коллаборацию, самая правильная история — это крутая креативная идея. Потом с этой идеей вы идете к партнеру. Крайне важно найти партнера со схожими ценностями, который соответствует вашим ожиданиям. Затем необходимо перейти от идеи к плану и действию, запустить продукт, услугу, т.е. ту самую коллаборацию. Правильно рассказать, целевой аудитории, либо двум-трем целевым аудиториям, если они у вас не совпадают и вы хотите поработать с аудиторией друг друга, о том, что вы хотели реализовать в этой коллаборации. Я считаю, что презентация коллаборации — это отдельный и очень важный момент, потому что очевидные и понятные для организаторов вещи не являются таковыми для других.


Скриншот из презентации И. Николаевой



Главный шаги при создании коллаборации — определение целей. Вы должны понять, чего хотите:

  1. Поработать с имиджем?
  2. Увеличить клиентскую базу?
  3. Нарастить продажи?
  4. Вывести новый продукт, но нужны опыт и технологии в новой области?
  5. Выйти на новый рынок?
  6. Сэкономить рекламный бюджет?
  7. Выделиться среди конкурентов?
  8. Создать дополнительную ценность для бренда?

Определение ЦА:

  1. Ваши настоящие клиенты.
  2. Новая ЦА.
  3. ЦА продукта коллаборации.
  4. Пересечение — чьи клиенты?
  5. Партнер — его настоящие клиенты = ваша ЦА.
  6. Что общего?
  7. Кто потратит деньги на ваш товар и будет в нем заинтересован?

Определение формата сотрудничества:

  • создание совместного продукта,
  • создание совместного контента,
  • проведение конкурса/розыгрыша.

Результат должен понравиться вашим аудиториям, вызывать желание обладать им. Коллаборация должна дополнять ваши сильные стороны.


Выбор партнера — что важно?

  • Схожие ценности.
  • Пересечение аудиторий (пусть по 1 признаку).
  • Горящие глаза.
  • Понимание рисков.
  • Репутация.

Формулируем предложение — что говорим?

  • Ваши цели, ваша ЦА.
  • Цели партнера, ЦА партнера (на ваш взгляд).
  • Варианты продукта.
  • Что будете делать вы?
  • Чего ждете от партнера?
  • Что получите в итоге вы?
  • Что получит в итоге партнер?

Как нужно договариваться о коллаборации?

Всегда стоит очень четко проговаривать все юридические вопросы, тонкости и фиксировать их на бумаге: две компании, два товарных знака, а то и несколько товарных знаков. Возможно, это будет франшиза. Далее нужно зафиксировать, как вы используете товарные знаки, упоминания друг друга, на каких условиях, кому принадлежат идея, авторские и имущественные права, как вы будете делить прибыль и убытки. А что если в результате вашей коллаборации получится такой крутой продукт, что нужно будет его патентовать? Может быть, это новое бизнес-направление, и тогда кто будет его вести, кому оно будет принадлежать? На все эти вопросы нужно отвечать на этапе обсуждения идеи. Никогда не должно быть «потом решим». Вы потом ничего не решите. А вот то, что случатся конфликты и последующие «разборки», вполне вероятно.

Шаги для эффективной коллаборации:

  1. Фиксация факта поступления предложения и идеи.
  2. Совместная доработка идеи и разработка стратегии.
  3. Формирование команды.
  4. Составление плана работы: определение сроков, распределение ролей, ответственности, бюджетов.
  5. Указание всех юридических нюансов: предмет коллаборации, права на продукт, разрешения на использование, распределение прибыли и т.д.
  6. Разработка плана продвижения.


Совместная доработка идеи и разработка стратегии — прописываем и согласовываем:

  • особенности производства продукта с каждой стороны, риски и нюансы,
  • идеи с каждой из сторон,
  • планы и бюджеты,
  • возможности и козыри.

Формирование команды — обозначаем главные пунткты:

  • работы,
  • роли,
  • ответственность,
  • бюджеты.

План работы — прописываем «на берегу»:

  • график производства продукта,
  • ответственные за производство,
  • сроки производства,
  • критерии качества,
  • график вывода продукта на рынок,
  • план маркетинговых мероприятий,
  • критерии для изменения хода работ.

Это позволит сразу увидеть сроки, зоны ответственности и всю команду.

Разрабатываем план продвижения:

  • позиционирование,
  • каналы продвижения,
  • медиа-план,
  • контрольные точки и плановые показатели,
  • корректировки.

Запуск продукта и его продвижение:

  • анонсирование,
  • презентация,
  • старт продаж/запуск,
  • каналы продвижения,
  • анализ эффективности и корректировка плана.


Анализируем результаты

Каждый выставляет в разных проектах свои KPI. Здесь очень сложно выделить универсальные показатели эффективности, потому что коллаборации изначально могут быть в очень разных формах. Но, в любом случае, необходиом оцифровать показатели. Для того, чтобы эти цифры вам дали какую-то информацию, у вас и до этого должна быть аналитика.

Что можно посчитать как итог коллаборации:

  • количество репостов в соцсетях,
  • количество упоминаний в СМИ,
  • количество новых подписчиков,
  • количество брендовых запросов, отраженных в сервисе «Яндекс Wordstat»,
  • число подписок на рассылку,
  • объем продаж,
  • прирост трафика,
  • увеличение количества лидов.

Как нельзя организовывать коллаборации?

Хотелось бы даже, наверное, запретить продвижения компаний, которые не несут в себе разумное, доброе, вечное. Например, компании, которые пропагандируют в любом формате насилие, причинение людям вреда. Они не могут коллаборироваться, например, с плюшевыми мишками, и говорить о том, что они мягкие и пушистые, т.е. транслировать те ценности, которые им не свойственны. Не нужно начинать сотрудничество и в том случае, если коллаборация навязывается, если в компании нет желания в сил ее организовывать. В таком случае вряд ли результат будет удовлетворительным.

Всегда нужно помнить, что нельзя:

  • пытаться паразитировать и выехать за счет другого;
  • пытаться сэкономить и иметь это как единственную цель;
  • нарушать договоренности, делать несогласованные вещи;
  • просто передумать в процессе.;
  • лениться и делать свою часть работы плохо, срывать сроки;
  • тянуть одеяло на себя.

Риски, с которыми можно столкнуться:

  • изменения рыночных условий,
  • репутационные риски,
  • правовые и финансовые риски,
  • несовпадение ценностей,
  • потеря аутентичности,
  • сложность управления.


Так что делать, если есть сомнения?

  1. Если горите идеей — делайте.
  2. Выбирайте правильного партнера.
  3. Умейте слушать и слышать других.
  4. Не идите на компромиссы с совестью и с качеством.
  5. Если не получилось с первого раза — не сдавайтесь.
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