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«Нельзя просто взять и передумать». Почему бизнес совершает ошибки в коллаборациях и как их проводить, чтобы достигать целей
30.04.2025 09:41 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Коллаборации становятся все более популярным инструментом маркетинга, так как позволяют объединить усилия, ресурсы и знания различных участников рынка для достижения общих целей. В условиях быстро меняющегося рынка и растущей конкуренции коллаборации становятся ключевым инструментом для инноваций и устойчивого развития. На
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Зачем нужны коллаборации?
— Коллаборация — это временное взаимовыгодное сотрудничество двух и более людей или организаций для создания уникальных продуктов с непосредственным участием всех задействованных и использованием их компетенций и ресурсов. Они нужны для того, чтобы сбывались мечты, потому что коллаборации стирают границы отраслей и позволяют выходить за рамки, мечтать, креативить, то есть делать то, чего обычно в рутинном бизнесе, в каждодневных моментах очень не хватает.
Отличительные черты коллабораций:
Как организовать коллаборацию
Коллаборация как самоцель — это провал и сразу неудачный опыт. Допустим, у вас родилась идея и вы хотите создать новый продукт или сделать апдейт своей услуги. В любом случае, создавая коллаборацию, самая правильная история — это крутая креативная идея. Потом с этой идеей вы идете к партнеру. Крайне важно найти партнера со схожими ценностями, который соответствует вашим ожиданиям. Затем необходимо перейти от идеи к плану и действию, запустить продукт, услугу, т.е. ту самую коллаборацию. Правильно рассказать, целевой аудитории, либо двум-трем целевым аудиториям, если они у вас не совпадают и вы хотите поработать с аудиторией друг друга, о том, что вы хотели реализовать в этой коллаборации. Я считаю, что презентация коллаборации — это отдельный и очень важный момент, потому что очевидные и понятные для организаторов вещи не являются таковыми для других.
Главный шаги при создании коллаборации — определение целей. Вы должны понять, чего хотите:
Определение ЦА:
Определение формата сотрудничества:
Результат должен понравиться вашим аудиториям, вызывать желание обладать им. Коллаборация должна дополнять ваши сильные стороны.
Выбор партнера — что важно?
Формулируем предложение — что говорим?
Как нужно договариваться о коллаборации?
Всегда стоит очень четко проговаривать все юридические вопросы, тонкости и фиксировать их на бумаге: две компании, два товарных знака, а то и несколько товарных знаков. Возможно, это будет франшиза. Далее нужно зафиксировать, как вы используете товарные знаки, упоминания друг друга, на каких условиях, кому принадлежат идея, авторские и имущественные права, как вы будете делить прибыль и убытки. А что если в результате вашей коллаборации получится такой крутой продукт, что нужно будет его патентовать? Может быть, это новое бизнес-направление, и тогда кто будет его вести, кому оно будет принадлежать? На все эти вопросы нужно отвечать на этапе обсуждения идеи. Никогда не должно быть «потом решим». Вы потом ничего не решите. А вот то, что случатся конфликты и последующие «разборки», вполне вероятно.
Совместная доработка идеи и разработка стратегии — прописываем и согласовываем:
Формирование команды — обозначаем главные пунткты:
План работы — прописываем «на берегу»:
Это позволит сразу увидеть сроки, зоны ответственности и всю команду.
Разрабатываем план продвижения:
Запуск продукта и его продвижение:
Анализируем результаты
Каждый выставляет в разных проектах свои KPI. Здесь очень сложно выделить универсальные показатели эффективности, потому что коллаборации изначально могут быть в очень разных формах. Но, в любом случае, необходиом оцифровать показатели. Для того, чтобы эти цифры вам дали какую-то информацию, у вас и до этого должна быть аналитика.
Как нельзя организовывать коллаборации?
Хотелось бы даже, наверное, запретить продвижения компаний, которые не несут в себе разумное, доброе, вечное. Например, компании, которые пропагандируют в любом формате насилие, причинение людям вреда. Они не могут коллаборироваться, например, с плюшевыми мишками, и говорить о том, что они мягкие и пушистые, т.е. транслировать те ценности, которые им не свойственны. Не нужно начинать сотрудничество и в том случае, если коллаборация навязывается, если в компании нет желания в сил ее организовывать. В таком случае вряд ли результат будет удовлетворительным.
Риски, с которыми можно столкнуться:
Так что делать, если есть сомнения?
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«Нельзя просто взять и передумать». Почему бизнес совершает ошибки в коллаборациях и как их проводить, чтобы достигать целей
Коллаборации становятся все более популярным инструментом маркетинга, так как позволяют объединить усилия, ресурсы и знания различных участников рынка для...
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