Дорожает проезд на поездах внутри Беларуси

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Тарифы для железнодорожного транспорта общего пользования на городских линиях выросли на 10 копеек. На региональных и межрегиональных линиях их повышают в среднем на 5%.

Проезд поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский - Беларусь подорожает на 10 копеек. Проезд поездами региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский - Руденск повышается на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Смолевичи - на 4 копейки, Минск-Пассажирский - Беларусь - на 3 копейки.

Стоимость проезда в поездах региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский - Бобруйск увеличится на 32 копейки, Минск-Пассажирский - Орша - на 39 копеек.

Повышаются тарифы на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.