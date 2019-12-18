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Дорожает проезд на поездах внутри Беларуси
Источник материала: Myfin
Тарифы для железнодорожного транспорта общего пользования на городских линиях выросли на 10 копеек. На региональных и межрегиональных линиях их повышают в среднем на 5%.
Проезд поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский - Беларусь подорожает на 10 копеек. Проезд поездами региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский - Руденск повышается на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Смолевичи - на 4 копейки, Минск-Пассажирский - Беларусь - на 3 копейки.
Стоимость проезда в поездах региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский - Бобруйск увеличится на 32 копейки, Минск-Пассажирский - Орша - на 39 копеек.
Повышаются тарифы на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.
Источник: Myfin.by
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