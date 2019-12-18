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Дорожает проезд на поездах внутри Беларуси

19.12.2019 16:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Тарифы для железнодорожного транспорта общего пользования на городских линиях выросли на 10 копеек. На региональных и межрегиональных линиях их повышают в среднем на 5%.

Проезд поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский - Беларусь подорожает на 10 копеек. Проезд поездами региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский - Руденск повышается на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Смолевичи - на 4 копейки, Минск-Пассажирский - Беларусь - на 3 копейки.

Стоимость проезда в поездах региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский - Бобруйск увеличится на 32 копейки, Минск-Пассажирский - Орша - на 39 копеек.

Повышаются тарифы на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси повышают тарифы на внутренние железнодорожные пассажирские перевозки. Новые тарифы утверждены постановлением Министерства антимонопольного...
 
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