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В Могилеве с ОМОНом задержали психически больного пенсионера

19.12.2019 16:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве с ОМОНом задержали психически больного пенсионера
Фото из открытых источников

Как стало известно, утром 18 декабря в милицию Могилева обратился мужчина. Он сообщил, что его 67-летний отец не пускает его в квартиру и угрожает причинить телесные повреждения 68-летней матери. Женщина тяжело больна и несколько лет прикована к постели, передает МВД.

В Могилеве с ОМОНом задержали психически больного пенсионера Житель Марьиной Горки угрожал бывшей жене пистолетом в магазине

На место происшествия прибыли правоохранители и психиатрическая бригада, а позже – ОМОН. Пенсионер вел себя агрессивно, к жене никого не пускал и угрожал сотрудникам милиции. Затем, вооружившись подручными металлическими предметами и инструментами, он забаррикадировался в комнате, где лежала супруга. Во время переговоров мужчина шел на контакт, но на просьбы впустить медиков для осмотра женщины отвечал отказом.

С учетом угрозы жизни и здоровью пожилой женщины было принято решение о проведении спецоперации. Бойцы ОМОН обезвредили могилевчанина, задержали его и доставили в больницу. Женщину также госпитализировали. Во время спецоперации она не пострадала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы проверки переданы следователям.

 
Теги: Могилев
 
 
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67-летний мужчина угрожал причинить телесные повреждения 68-летней прикованной к постели жене.
 
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