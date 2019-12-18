Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Ядерное топливо будет доставлено на БелАЭС в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

«Завезем его за месяц-полтора до начала физического пуска, чтобы не сдерживать темп работ, который на сегодня остался на первом энергоблоке. Мы завезем топливо в первом квартале», — сказал он.

Первоначально предполагалось, что ядерное топливо на БелАЭС завезут осенью, так как физический пуск первого энергоблока БелАЭС был запланирован на осень текущего года. Однако пуск реактора несколько раз откладывался.

В итоге он состоится в следующем году, поэтому сместились сроки поставки ядерного топлива.

На БелАЭС завершаются подготовительные работы к пуску на реакторе первого энергоблока. В него уже загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. С ними проводится горячая обкатка установки .

Первая белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+ под Островцом в Гродненской области. Физический пуск первого блока намечен на первый квартал 2020 год. Второй энергоблок могут запустить в 2021 году.