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Страшилка? По сети бродит интеграционная программа действий России и Беларуси

20.12.2019 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал «Луканомика» опубликовал файл под названием «Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений договора о создании союзного государства».

В свойствах файла автор не указан и видно, что текст просто вставлен из другого места. А нынешний файл создан 18 декабря. Напомним, что сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет очередной раунд интеграционных переговоров на высшем уровне.

В программе, которую опубликовал телеграм-канал, в частности, говорится о введении единой валюты.

Цитата: "В ходе формирования единого экономического пространства осуществляется валютная интеграция на основе введения единой денежной единицы (валюты). В этих целях будет подписано межгосударственное соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра".

Вводить валюту якобы редполагается поэтапно.

Итоги работы будут оформляться отдельными протоколами с таким расчетом, чтобы она была полностью завершена в увязке с процессом экономической интеграции в Союзном государстве, -- сказано в распространенном документе.

Пресс-служба белорусского правительства так прокомментировало файл об интеграции, который разместил телеграм-канал «Луканомика»: "Этот документ недостоверный.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Телеграм-канал «Луканомика» опубликовал файл под названием «Программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений договора о...
 
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