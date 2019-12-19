Страшилка? По сети бродит интеграционная программа действий России и Беларуси

В свойствах файла автор не указан и видно, что текст просто вставлен из другого места. А нынешний файл создан 18 декабря. Напомним, что сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет очередной раунд интеграционных переговоров на высшем уровне.





В программе, которую опубликовал телеграм-канал, в частности, говорится о введении единой валюты





Цитата: "В ходе формирования единого экономического пространства осуществляется валютная интеграция на основе введения единой денежной единицы (валюты). В этих целях будет подписано межгосударственное соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра".





Вводить валюту якобы редполагается поэтапно.





Итоги работы будут оформляться отдельными протоколами с таким расчетом, чтобы она была полностью завершена в увязке с процессом экономической интеграции в Союзном государстве, -- сказано в распространенном документе.





Пресс-служба белорусского правительства так прокомментировало файл об интеграции, который разместил телеграм-канал «Луканомика»: "Этот документ недостоверный.







