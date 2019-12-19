На Быховщине продолжается акция «Безопасный новый год»

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко совместно с представителями БРСМ, а также «пожарным» Дедом Морозом и Снегурочкой встретился с покупателями в местах реализации пиротехнических изделий.
С целью предупреждения несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников спасатель рассказал покупателям об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Разъяснил основные требования безопасности при использовании пиротехнических изделий, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Дед Мороз и Снегурочка напомнили покупателям о правилах пожарной безопасности при установке новогодней елки, а также о правилах использования гирлянд.
Всем покупателям была вручена наглядно-изобразительная продукция
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС
Евгений Демиденко