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На Быховщине продолжается акция «Безопасный новый год»

20.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко совместно с представителями БРСМ, а также «пожарным» Дедом Морозом и Снегурочкой встретился с покупателями в местах реализации пиротехнических изделий.

На Быховщине продолжается акция «Безопасный новый год»

С целью предупреждения несчастных случаев в период новогодних и рождественских праздников спасатель рассказал покупателям об акции «Безопасный новый год», ее целях и задачах. Разъяснил основные требования безопасности при использовании пиротехнических изделий, а так же правильный и точный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Дед Мороз и Снегурочка напомнили покупателям о правилах пожарной безопасности при установке новогодней елки, а также о правилах использования гирлянд.

Всем покупателям была вручена наглядно-изобразительная продукция МЧС Республики Беларусь.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС Евгений Демиденко совместно с представителями БРСМ, а также «пожарным» Дедом...
 
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