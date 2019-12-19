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Суд вынес приговор о даче взятке бывшему главному архитектору Минска
Источник материала: Tut.by
В суде Заводского района огласили приговор предпринимательнице Нонне Гришиной. Она признана виновной в Минска 4 тысячи долларов">передаче взятки в крупном размере экс главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Приговор суда — два года лишения свободы в колонии общего режима.
Нонна Гришина
Гришина с обвинением была не согласна, утверждала, что ее с Лучиновичем связывали дружеские отношения, поэтому она давала ему деньги на отдых и лечение, а остальное — как традиционные сувениры из Индии, откуда она вернулась накануне. Также она настаивала на том, что чиновник даже не знал, что в пакете находятся деньги.
Стороной обвинения была оглашена
Гособвинитель пришел к выводу, что Гришина совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 431 УК. На основании вышеизложенного прокурор попросила признать Нонну Гришину виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Сторона защиты была не согласна с обвинением, говорила, что вина обвиняемой не доказана и настаивала, что из переписки были выдернуты те фрагменты, которые были выгодны стороне обвинения.
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Суд вынес решения по делу Нонны Гришиной, обвиняемой в даче взятки Павлу Лучиновичу.
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