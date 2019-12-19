Суд вынес приговор о даче взятке бывшему главному архитектору Минска

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района огласили приговор предпринимательнице Нонне Гришиной. Она признана виновной в Минска 4 тысячи долларов">передаче взятки в крупном размере экс главному архитектору Минска Павлу Лучиновичу. Приговор суда — два года лишения свободы в колонии общего режима.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Нонна Гришина обвинялась в том , что она по предварительной договоренности передала Павлу Лучиновичу 4 тысячи долларов, чай, ром, специи и крем за благоприятное решение вопросов по согласованию строительства бизнес-центра на улице Смолячкова, 14а и фитнес-центра на проспекте Дзержинского. Мол, Лучинович консультировал ее по этим объектам, информировал и принимал вне очереди. Как итог — включение в проект детального планирования (ПДП) бизнес-центра на Смолячкова , которого до этого там не было. По данным следствия, именно Лучинович просил «Минскпроект» об этом.

Гришина с обвинением была не согласна, утверждала, что ее с Лучиновичем связывали дружеские отношения, поэтому она давала ему деньги на отдых и лечение, а остальное — как традиционные сувениры из Индии, откуда она вернулась накануне. Также она настаивала на том, что чиновник даже не знал, что в пакете находятся деньги.

Стороной обвинения была оглашена личная переписка Гришиной и Лучиновича, указывающая на деловой характер их отношений. Также прокурор зачитала фрагмент переписки, которая состоялась незадолго до передачи денег и задержания фигурантов дела. В ней Павел Лучинович просил не передавать деньги через СН — его отца. Кроме этого, в сообщении неустановленному лицу тогда еще главный архитектор Минска отправил короткое сообщение «8 тысяч?». Сторона обвинения сочла это подтверждением того, что еще до встречи Лучинович знал, какую сумму передаст ему Гришина.

Гособвинитель пришел к выводу, что Гришина совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 431 УК. На основании вышеизложенного прокурор попросила признать Нонну Гришину виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты была не согласна с обвинением, говорила, что вина обвиняемой не доказана и настаивала, что из переписки были выдернуты те фрагменты, которые были выгодны стороне обвинения.