Сельский сход. Цепочка из трех слов: «выпил-закурил-погиб»

Источник материала: Ивьевский край

Профилактике и предупреждению пожаров и гибели людей на них сейчас уделяется особое внимание. И в этом важную роль играет, в первую очередь, работа с населением. На территории сельских Советов Ивьевского района активно действуют смотровые комиссии, осуществляются выездные приемы, работают информационные и мобильные группы, регулярно проводятся сельские сходы граждан.

Один из таких сходов прошел на территории Ивьевского сельского Совета в четверг, 19 декабря. На мероприятии собрались заинтересованные граждане, а темой для обсуждения стала проблема обеспечения безопасности людей.

Открыл сход председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, который сосредоточил внимание гостей встречи на различных аспектах безопасности и упомянул, что в каждой отдельной ситуации есть определенные меры, которые можно предпринять и предупредить трагедию.

Начальник Ивьевского районного отдела по ЧС, Владислав Валерьевич Могильницкий, провел профилактическую беседу с жителями агрогородка Морино.

Владислав Валерьевич рассказал об обстановке с пожарами в районе, области и республике, разъяснил основные причины возникновения пожаров, привел примеры человеческой халатности.

Отдельное внимание главный спасатель уделил использованию пиротехнических изделий, ассортимент которых в продаже необычайно широк. К сожалению, любители фейерверков, салютов плохо представляют последствия их неправильной эксплуатации. В связи с этим, Владислав Валерьевич напомнил гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при покупке и использовании пиротехники, а также призвал граждан быть особенно осторожными в период рождественских и новогодних праздников, обратить внимание на своих детей, чем они балуются, и тех, кто живет рядом, чтобы праздники не обернулись трагедией.

Без внимания не остался и лед. Начальник отдела отметил, что каждому человеку необходимо не только знать правила поведения при нахождении на льду, особенно любителям зимней рыбалки, но и быть готовым в любой момент их применить в жизни.

Временно исполняющий должность заместителя начальника Ивьевского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Виктор Алексеевич Черевик предупредил присутствующих о случаях обмана доверчивых граждан пришедшими в дом незнакомыми людьми, о мерах предосторожности в таких случаях, а также коснулся вопросов профилактики пьянства, асоциального образа жизни и семейного неблагополучия. Затронув тему бытового насилия, представитель правопорядка призвал граждан проявлять высокую сознательность, не бояться информировать органы внутренних дел о неблагополучной обстановке у соседей. Он отметил, если сельчане будут проявлять большую активность, многих трагедий удастся избежать.

А закрепить полученные знания участники схода смогли посмотрев обучающие видеоролики и получив памятки по правилам безопасности.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.