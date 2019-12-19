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РОЧС проверил РУП «Белоруснефть-Особино»

20.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

РОЧС проверил РУП «Белоруснефть-Особино»

Мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в комбикормовом цех Узовского комбината хлебопродуктов РДСУП «Белоруснефть-Особино», осуществил Буда-Кошелевский РОЧС.

В ходе проведения мониторинга  было установлено, что руководством  предприятия на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Здание комбикормового цеха в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, ведется контроль за исправным состоянием имеющихся огнетушителей, лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находятся в работоспособном и исправном состоянии.

 

Галина ГОРБАЧ

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Мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в комбикормовом цех Узовского комбината хлебопродуктов РДСУП «Белоруснефть-Особино»,...
 
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