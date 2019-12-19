Казахстан намерен отменить смертную казнь

Казинформ ». Президент этой страны поручил начать процедуру присоединения Казахстана к международному протоколу по отмене смертной казни, передает «».





«Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия.





Отметим, что данный документ подразумевает взятие странами-участницами на себя международных обязательств об отмене смертной казни.



