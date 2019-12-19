Больше поводов приехать в Беларусь: по всей Украине закрывают казино

Источник материала: KYKY

По всей Украине закрывают казино, о чем сообщает Министерство внутренних дел Украины. Эту инициативу против игровых залов в стране поддержал президент Украины Владимир Зеленский, написав об этом в Facebook:

Еще летом 2019-го Зеленский планировал легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях, добавляет «Спутник». 2 сентября он поручил Верховной раде до 1 декабря 2019 года принять соответствующий закон. Но депутаты «провалили» голосование в первом чтении за документ. «Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам, работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому», – сказал Зеленский. А в МВД приказали закрыть все игорные заведения до сегодняшнего дня – 20 декабря.

Вообще, азартные игры в Украине запрещены с 2009 года. А игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Также обсуждается создание такой зоны в Крыму. Но в Беларуси казино по-прежнему работают, и россияне едут сюда. Возможно, так поступят теперь и украинцы.