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Больше поводов приехать в Беларусь: по всей Украине закрывают казино

20.12.2019 17:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По всей Украине закрывают казино, о чем сообщает Министерство внутренних дел Украины. Эту инициативу против игровых залов в стране поддержал президент Украины Владимир Зеленский, написав об этом в Facebook:

Еще летом 2019-го Зеленский планировал легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях, добавляет «Спутник». 2 сентября он поручил Верховной раде до 1 декабря 2019 года принять соответствующий закон. Но депутаты «провалили» голосование в первом чтении за документ. «Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам, работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому», – сказал Зеленский. А в МВД приказали закрыть все игорные заведения до сегодняшнего дня – 20 декабря.

Вообще, азартные игры в Украине запрещены с 2009 года. А игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Также обсуждается создание такой зоны в Крыму. Но в Беларуси казино по-прежнему работают, и россияне едут сюда. Возможно, так поступят теперь и украинцы.

Читайте по теме: Турки, проститутки и однорукий бандит. Как я работала в казино

 
 
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По всей Украине закрывают казино, о чем сообщает Министерство внутренних дел Украины. Эту инициативу против игровых залов в стране поддержал президент Украины...
 
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