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Больше поводов приехать в Беларусь: по всей Украине закрывают казино
Источник материала: KYKY>
По всей Украине закрывают казино, о чем
Еще летом 2019-го Зеленский планировал легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях,
Вообще, азартные игры в Украине запрещены с 2009 года. А игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Также обсуждается создание такой зоны в Крыму. Но в Беларуси казино по-прежнему работают, и россияне едут сюда. Возможно, так поступят теперь и украинцы.
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