Источник материала: Виртуальный Брест

Новый год – один из любимых детворой праздников. В Ленинском районе прошел традиционный благотворительный праздник для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями.

Бреста" alt="Благотворительный новогодний праздник прошел в Ленинском районе г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576852922687902.jpg">



Тринадцатый год подряд Брестский академический театр драмы гостеприимно открывает двери для самых благодарных зрителей. Сказка «Волшебная сила», встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой оставили самые теплые воспоминания.





Перед началом представления детей поздравили глава администрации Ленинского района – Валентин Милошевский, заместитель председателя городского Совета депутатов, главный врач УЗ «Лечебно-консультативная поликлиника» - Валерий Тарасов, депутат Брестского городского Совета депутатов, председатель Ленинской районной г. Бреста организации РОО «Белая Русь», главный врач УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 1» - Татьяна Авдейчук.





Они разыграли среди детей большие мягкие игрушки и пожелали праздничного настроения и удачи во всех делах. После спектакля ребят ждали хоровод у новогодней елки и сладкие подарки.