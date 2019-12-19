ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благотворительный новогодний праздник прошел в Ленинском районе г. Бреста

20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый год – один из любимых детворой праздников. В Ленинском районе прошел традиционный благотворительный праздник для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями.

Бреста" alt="Благотворительный новогодний праздник прошел в Ленинском районе г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576852922687902.jpg">

Тринадцатый год подряд Брестский академический театр драмы гостеприимно открывает двери для самых благодарных зрителей. Сказка «Волшебная сила», встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой оставили самые теплые воспоминания.

Благотворительный новогодний праздник прошел в Ленинском районе г. Бреста

Перед началом представления детей поздравили глава администрации Ленинского района – Валентин Милошевский, заместитель председателя городского Совета депутатов, главный врач УЗ «Лечебно-консультативная поликлиника» - Валерий Тарасов, депутат Брестского городского Совета депутатов, председатель Ленинской районной г. Бреста организации РОО «Белая Русь», главный врач УЗ «Брестская городская детская поликлиника № 1» - Татьяна Авдейчук.

Благотворительный новогодний праздник прошел в Ленинском районе г. Бреста

Они разыграли среди детей большие мягкие игрушки и пожелали праздничного настроения и удачи во всех делах. После спектакля ребят ждали хоровод у новогодней елки и сладкие подарки.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Новый год – один из любимых детворой праздников. В Ленинском районе прошел традиционный благотворительный праздник для детей-сирот, детей с ограниченными...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Акция должна быть не только на Новый год». Госпогранкомитет подарил Белыничской школе-интернату спортинвентарь и телевизор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика