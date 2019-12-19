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Лукашенко: Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни

20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Санкт-Петербурге, комментируя прошедшую встречу с Президентом России Владимиром Путиным и обсуждение белорусско-российской повестки, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни

"Сегодня мы поручили руководителям группы - Крутому и Орешкину - проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах - энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб.м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб.м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб.м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", - заявил белорусский лидер.

По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни. "По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2-3 дня. Во вторник в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", - уточнил Президент.

Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительно встречаться с Владимиром Путиным до конца текущего или в начале следующего года, Александр Лукашенко сказал: "Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, - президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся".

Глава государства также отметил, что в целом стороны довольны ходом переговоров. "Все довольны. И Президент России, и Президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами", - резюмировал он.

 
 
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  Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня...
 
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