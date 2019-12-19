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171 идея новогодних украшений на выставке в музее Бреста

20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря в выставочном зале отдела «Родная природа» Брестского областного краеведческого музея традиционно открыли выставку «Ёлочка-иголочка». На выставке представлена 171 елочка, собственноручно сделанная ребятами в рамках участия городской акции «Сохрани зеленую ель».

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Фантазии участников экспозиции нет предела. На создание новогодних деревьев идут пробки от вина, мотки нитей, кусочки тканей, причудливо соединенные деревянные обрезки и даже обломанные непогодой ветви деревьев. На украшения идут высушенные фрукты, бережно собранные шишки или яркие обертки конфет, так похожие на старинные блестящие стеклянные игрушки, выставленные в витрине. Стены выставочного зала украшены новогодними фотографиями городов мира и конкурсными плакатами, нарисованными маленькими брестчанами.

171 идея новогодних украшений на выставке в музее Бреста

На церемонии открытия выступила агитбригада театральной студии «Этюд» «Центра дополнительного образования детей и молодёжи г. Бреста», ребята участвовали в новогодней викторине от Снегурочки, мастер-классах по изготовлению символа Нового года, сервировке новогоднего стола и украшения дома.

171 идея новогодних украшений на выставке в музее Бреста

Новогоднюю атмосферу создали учащиеся музыкального объединения «Волшебный микрофон» (руководитель Сорокина Н.М.).

 
Теги: Брест
 
 
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  20 декабря в выставочном зале отдела «Родная природа» Брестского областного краеведческого музея традиционно открыли выставку «Ёлочка-иголочка». На выставке...
 
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