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Работа автобусов на предстоящие праздники + новое расписание с 1 января 2020 года

20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На период с 25.12.2019 г. по 07.01.2020 г. будет сокращено количество рейсов на городских автобусных маршрутах №№ 18, 21, 41. 31 декабря 2019 года автобусные маршруты города Бреста будут работать до 23 часов.

Работа автобусов на предстоящие праздники + новое расписание с 1 января 2020 года

1 января 2020 г. автобусные маршруты города Бреста будут работать по расписанию воскресенья с сокращением количества рейсов на маршрутах №№ 1А, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15А, 15Б, 16, 18, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 32, 37.

Изменения в расписании маршрутов №№ 18, 21, 41 на период с 25.12.2019 г. по 07.01.2020 г.:

МАРШРУТ № 18

«Центральная городская больница – Завод «Газоаппарат»

РАБОЧИЕ ДНИ

Ц.Г.Больница 5:21 5:40 5:53 6:10 6:30 6:48 7:01 7:16 7:30 7:43 8:00 8:13 8:30 8:42 9:03 9:25 9:42 10:02 10:13 10:37 10:56 11:20 11:40 11:59 12:16 12:30 12:57 13:14 13:37 13:57 14:09 14:20 14:33 14:49 15:02 15:22 15:36 15:49 16:03 16:18 16:29 16:43 16:56 17:10 17:26 17:48 18:02 18:15 18:30 18:49 19:20 19:45 20:12 20:41 21:03 21:22 21:42 22:06 22:28 22:55 23:35 23:55

М.р-н “Южный” (на Газоаппарат) 5:19 5:43 5:57 6:16 6:30 6:47 6:59 7:05 7:09 7:28 7:42 7:57 8:10 8:24 8:41 8:52 9:08 9:21 9:42 10:04 10:21 10:41 10:52 11:16 11:35 11:59 12:19 12:38 12:55 13:09 13:37 13:54 14:17 14:37 14:49 15:00 15:13 15:29 15:43 16:03 16:17 16:30 16:44 17:00 17:11 17:25 17:38 17:55 18:11 18:33 18:44 18:56 19:11 19:28 19:59 20:24 20:53 21:22 21:43 22:01 22:21 22:44 23:06 23:33 0:11 0:30

Газоаппарат 5:27 5:44 6:09 6:24 6:43 6:59 7:18 7:31 7:47 8:00 8:15 8:29 8:42 8:54 9:11 9:30 9:51 10:11 10:34 10:50 11:05 11:21 11:46 12:04 12:28 12:48 13:08 13:24 13:38 14:09 14:23 14:37 14:52 15:06 15:18 15:29 15:44 15:58 16:13 16:33 16:47 17:02 17:14 17:31 17:41 17:55 18:07 18:25 18:44 19:13 19:31 19:56 20:12 20:33 20:54 21:21 21:50 22:12 22:29 22:49 23:11 23:33 23:58

М.р-н “Южный” (в сторону ЦГБ) 5:31 5:47 6:06 6:31 6:46 6:57 7:07 7:23 7:43 7:56 8:12 8:24 8:39 8:53 9:06 9:18 9:35 9:54 10:15 10:35 10:58 11:14 11:29 11:45 12:09 12:28 12:52 13:12 13:32 13:48 14:02 14:35 14:48 15:01 15:16 15:30 15:42 15:54 16:09 16:24 16:40 17:00 17:14 17:29 17:43 18:01 18:10 18:24 18:35 18:54 19:10 19:39 19:57 20:21 20:37 20:58 21:19 21:46 22:14 22:36 22:53 23:13 23:34 23:55 0:18

МАРШРУТ № 21

«Завод «Газоаппарат» – «Брестоблавтотранс»

РАБОЧИЕ ДНИ

Газоаппарат 6:06 6:30 7:07 7:33 8:12 8:33 8:58 10:05 11:00 13:29 14:28 15:01 15:28 16:02 17:23 17:57 18:22 20:41 21:38 22:32 23:52

Брестоблавтотранс 5:56 6:31 6:58 7:36 8:02 8:43 9:03 9:26 10:32 11:30 13:57 14:57 15:29 15:56 16:33 17:52 18:26 18:49 21:07 22:04 22:56

МАРШРУТ № 41

«Д.П. «Южный городок» - Городская больница №1»

РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Д.П. «Южный городок» 7:03 8:29 10:08 15:42 17:10

Городская больница №1 7:46 9:12 10:52 16:28 17:56

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ ТОЛЬКО 01 ЯНВАРЯ 2020 Г.

МАРШРУТ № 1

«Завод «Газоаппарат» - Бернады»

Газоаппарат 6:16 7:38 9:11 10:47 12:06 14:17 15:38 17:07 18:39 20:02 21:25 22:17

Бернады 6:52 8:16 9:48 11:25 12:44 14:57 16:18 17:49 19:21 20:43 22:03 22:55

МАРШРУТ № 1 «А»

«Завод «Газоаппарат» - Д.П. «Южный городок»

Газоаппарат 5:55 7:14 8:32 13:30 14:36 15:05 16:05 16:29 17:36 19:31 20:58 22:46

Д.П. «Южный городок» 5:18 6:33 7:52 9:13 14:12 15:18 15:48 16:50 17:12 18:17 20:17 21:38

МАРШРУТ № 2

«М.р-н «Вулька» - Областная больница»

М.р-н «Вулька» 11:19 12:51 14:25

Областная больница 10:30 12:04 13:38

МАРШРУТ № 2 «А»

«Областная больница – Бернады»

Областная больница 7:36 15:19 17:17

Бернады 6:37 8:36 16:18 18:16

МАРШРУТ № 3

«Пригородный вокзал - Брест Восточный»

Пригородный вокзал 6:17 7:04 7:50 8:41 10:24 11:12 11:36 12:00 12:24 12:48 13:12 13:36 14:00 14:25 14:49 15:13 15:37 16:01 16:25 16:49 17:13 17:37 19:02 19:25 19:47 20:05 20:31 20:50 21:14 21:35 22:20 23:05

Брест Восточный 6:40 7:27 8:13 9:04 10:47 11:35 11:59 12:23 12:47 13:11 13:35 13:59 14:23 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12 17:36 18:00 19:25 19:46 20:12 20:28 20:54 21:13 21:58 22:43

МАРШРУТ № 5

«Завод «Газоаппарат» - Брест Западный»

Газоаппарат 6:11 6:50 7:30 8:10 8:50 9:31 10:55 11:38 12:21 12:43 13:04 13:26 13:47 14:09 14:30 14:52 15:15 15:35 15:57 16:39 16:59 17:20 17:40 18:01 18:21 18:42 19:02 19:44 20:22 21:00 21:38 22:16

Брест Западный 6:30 7:09 7:49 8:29 9:09 9:51 11:16 11:59 12:42 13:04 13:25 13:47 14:08 14:30 14:51 15:13 15:35 15:56 16:17 16:59 17:19 17:40 18:00 18:21 18:41 19:02 19:21 20:02 20:40 21:18 21:56 22:35

МАРШРУТ № 6

«Городская больница №1 – Областная больница»

Городская больница №1 6:02 7:35 9:15 11:43 13:25 15:14 16:09 16:57 17:56 19:30 20:23 21:14 22:05

Областная больница6:44 8:21 10:48 12:32 14:18 15:14 16:02 16:58 18:35 19:30 20:21 21:12 22:05

МАРШРУТ № 7

«Завод «Газоаппарат» – Пункт подготовки вагонов»

Газоаппарат 6:19 7:08 7:57 8:45 10:24 11:13 11:35 12:05 12:28 12:57 13:18 13:46 14:08 14:37 14:58 15:26 15:48 16:15 16:38 17:06 17:27 17:55 18:17 19:06 19:21 20:09 20:32 20:58 21:22 21:46 22:10 22:34 23:20

ППВ 5:47 6:42 7:30 8:19 9:09 10:46 11:38 12:03 12:31 12:52 13:20 13:42 14:10 14:31 15:01 15:22 15:49 16:13 16:40 17:02 17:29 17:51 18:17 18:41 19:29 19:44 20:32 20:56 21:21 21:44 22:08 22:55

МАРШРУТ № 8

«Завод «Газоаппарат» – Гортоп»

Газоаппарат 7:24 8:20 9:19 10:16 11:12 14:22 15:17 16:20 17:26

Гортоп 6:54 7:49 8:45 9:47 10:43 11:38 14:48 15:42 16:45 17:53

МАРШРУТ № 9

«Д.П. «Южный городок» – Мясокомбинат»

Д.П. «Южный городок» 5:32 6:05 7:00 7:35 8:34 9:01 9:46 10:35 10:57 11:19 12:07 12:32 12:54 14:10 14:35 15:30 16:09 17:14 17:46 18:52 19:33 19:56 21:28 23:00

Мясокомбинат 5:32 6:05 7:00 7:35 8:34 9:01 9:46 10:35 10:57 11:19 12:07 12:32 12:54 14:10 14:35 15:30 16:09 17:14 17:46 18:52 19:33 19:56 21:28 23:00

МАРШРУТ № 10

«Завод «Газоаппарат» – БЭТЗ»

Газоаппарат 6:26 7:23 8:21 9:17 10:51 11:53 12:52 13:51 14:59 15:59 17:05 18:45 19:45 20:45

БЭТЗ 6:54 7:51 8:48 9:48 11:21 12:20 13:20 14:20 15:28 16:30 17:37 19:13 20:13 21:13

МАРШРУТ № 11

«Завод «Газоаппарат» – ВамРад»

Газоаппарат 6:39 8:04 10:05 11:35 13:13 14:42 16:18 17:53 19:54 21:23 21:50 22:51 23:19

ВамРад 5:53 7:18 8:49 10:46 12:23 13:54 15:29 17:04 18:36 20:36 22:04 22:33

МАРШРУТ № 12

«Д.П. «Южный городок -Автовокзал»

Д.П. «Южный городок» 6:45 7:52 8:56 10:41 11:51 13:02 14:15 14:45 15:26 15:56 16:37 17:17 17:53 18:28 19:47 21:00 22:13

Автовокзал 7:18 8:22 9:26 11:15 12:25 13:37 14:48 15:19 16:00 16:30 17:16 17:52 18:25 19:00 20:19 21:32 22:44

МАРШРУТ № 12«А»

«Гор. больница №1 – Криштофовича»

Криштофовича 6:16 7:58 9:41 10:31 12:15 14:09 15:50 17:31 19:59 21:42

Гор. больница №1 7:06 8:49 10:32 11:25 13:16 15:04 16:45 18:24 20:56 22:37

МАРШРУТ № 13 «А»

«Газоаппарат – Пролесковая»

Газоаппарат 6:40 7:50 8:50 10:36 11:47 12:48 13:51 14:53 15:56 17:00 18:30 19:39 20:39

Пролесковая 6:08 7:08 8:18 9:17 11:07 12:17 13:19 14:19 15:22 16:27 17:31 18:59 20:07 21:07

МАРШРУТ № 14

«Газоаппарат – микрорайон Заречный»

Газоаппарат 7:47 8:28 9:21 11:18 12:01 12:46 16:21 17:03 17:44 18:24

микрорайон Заречный 7:23 8:03 8:47 9:38 11:36 12:19 13:05 16:38 17:20 18:03

МАРШРУТ № 15 «А»

«Завод «Цветотрон» – Катин бор»

Цветотрон 8:31 9:15 9:43 11:07 11:24 12:06 13:08 13:32 14:07 14:42 15:14 16:02 16:36 17:09 17:50 20:43 21:32 21:54 22:39

Катин бор 5:44 9:26 10:08 10:39 12:02 12:19 12:59 14:05 14:29 15:03 15:37 16:10 16:57 17:34 18:06 18:46 21:39 22:23 22:47 23:30

МАРШРУТ № 15 «Б»

«Завод «Цветотрон» – торговый дом «Идеал»

Цветотрон – 19:47

торговый дом «ИДЕАЛ» 20:48

МАРШРУТ № 15 «В»

«Завод «Цветотрон» – Санта Бремор»

Цветотрон 6:33 7:18 7:27 18:34 19:13 19:25

«Санта-Бремор» 7:24 7:34 8:28 19:24 19:36 20:22

МАРШРУТ № 16

«Завод «Газоаппарат» – Партизанский проспект»

Газоаппарат 6:31 7:40 8:44 9:42 10:24 11:08 11:34 12:16 12:39 13:18 13:48 14:59 15:44 16:07 16:53 17:18 18:03 19:02 20:08

Партизанский проспект 6:01 7:05 8:14 9:17 10:16 10:58 11:41 12:08 12:49 13:13 13:51 14:22 15:33 16:18 16:40 17:28 17:52 18:37 19:35 20:42

МАРШРУТ № 17

«Автобусный парк – Брест Западный»

Автобусный 5:35 6:40 7:45 8:50 10:50 11:55 13:00 14:05 15:18 16:20 17:25 19:25 20:30 21:35

Брест Западный 6:07 7:12 8:17 9:22 11:22 12:27 13:32 14:37 15:50 16:52 17:57 19:57 21:02 22:07

МАРШРУТ № 18

«Центральная городская больница – Завод «Газоаппарат»

Ц.Г.Больница 5:45 6:20 7:08 7:49 8:33 8:56 9:20 10:01 10:45 11:13 11:32 11:58 12:18 12:38 13:04 13:51 14:12 14:38 14:59 15:25 16:09 16:31 16:55 17:17 17:42 18:28 18:48 19:12 19:50 20:15 20:40 21:21 21:44 22:07 22:29 22:56 23:33 0:01

М.р-н «Южный» (на Газоаппарат) 5:45 6:20 7:08 7:49 8:33 8:56 9:20 10:01 10:45 11:13 11:32 11:58 12:18 12:38 13:04 13:51 14:12 14:38 14:59 15:25 16:09 16:31 16:55 17:17 17:42 18:28 18:48 19:12 19:50 20:15 20:40 21:21 21:44 22:07 22:29 22:56 23:33 0:01

Газоаппарат 6:05 6:46 7:25 7:49 8:14 9:36 10:03 10:21 10:43 11:07 11:28 11:54 12:41 13:02 13:26 13:47 14:15 15:01 15:23 15:47 16:07 16:33 17:19 17:39 18:02 18:26 18:42 19:32 20:12 20:35 20:59 21:24 21:49 22:29 22:58 23:33

М.р-н “Южный” (в сторону ЦГБ) 5:42 6:25 7:06 7:48 8:12 8:37 9:59 10:26 10:45 11:07 11:31 11:52 12:18 13:05 13:26 13:49 14:10 14:39 15:26 15:47 16:11 16:31 16:57 17:43 18:03 18:26 18:50 19:06 19:56 20:36 20:59 21:23 21:45 22:10 22:50 23:19 23:54

МАРШРУТ № 19

«Автобусный парк – Пригородный вокзал»

Автобусный парк 6:02 7:00 7:58 8:57 10:30 11:29 12:28 13:27 14:32 15:31 16:31 17:29 19:10 20:10 21:12 22:09

Пригородный вокзал 6:32 7:28 8:26 9:24 10:58 11:57 12:56 13:58 15:00 16:00 17:00 17:57 19:39 20:41 21:40 22:36

МАРШРУТ № 20

«Д.П. «Южный городок» – ОАО «Брестское пиво»

Д.П. «Южный городок» 5:31 7:32 10:18 12:21 14:25 15:30 16:31 17:35 19:10 20:07 21:12 22:11

ОАО «Брестское пиво» 6:28 8:41 11:18 13:21 15:26 16:31 17:35 18:35 20:09 21:13 22:12 23:06

МАРШРУТ № 21

«Завод «Газоаппарат» – «Брестоблавтотранс»

Газоаппарат 6:46 7:44 8:44 9:07 10:04 10:27 11:02 11:24 11:59 12:20 13:18 14:18 14:48 15:48 16:15 16:50 17:20 17:58 18:30 19:00 19:35 20:34 21:30 22:26

Брестоблавтотранс 6:17 7:14 8:13 9:12 9:33 10:31 10:54 11:28 11:51 12:26 12:48 13:46 14:46 15:16 16:19 16:45 17:17 17:50 18:25 18:58 19:28 20:03 21:00 21:57 22:51

МАРШРУТ № 21 «Б»

«Завод «Газоаппарат» – Кладбище «Северное»

Газоаппарат 15:19 16:40

Кладбище «Северное» 16:00 17:16

МАРШРУТ № 22

«Завод «Газоаппарат» – Клейники».

Газоаппарат 6:33 7:46 8:59 10:43 12:13 13:29 14:47 16:04 17:20 19:21 20:32 21:40

Клейники 7:08 8:21 9:32 11:20 12:51 14:05 15:24 16:38 17:58 19:54 21:05 22:19

МАРШРУТ № 23

«Завод «Газоаппарат» – Завод «Цветотрон»

Газоаппарат 5:45 6:40 7:47 9:55 10:11 11:04 11:38 12:16 12:48 13:25 13:59 14:32 15:39 16:49 17:12 17:58 18:35 19:34 20:38 21:42 22:47

Цветотрон 5:18 6:10 7:08 8:19 9:34 10:28 11:02 11:39 12:14 12:52 13:22 13:57 14:34 15:04 16:14 17:23 17:56 18:30 19:06 20:05 21:09 22:15

МАРШРУТ № 23А

«Завод «Газоаппарат» – Березовая роща»

Газоаппарат 7:10 7:34 8:18 8:43 9:34 10:02 11:13 11:44 12:29 12:58 13:43 14:12 15:23 16:39 16:59 17:48 18:10

Березовая роща 6:36 6:59 7:42 8:08 8:58 9:17 10:07 10:36 11:49 12:20 13:06 13:32 14:18 14:47 16:01 17:12 17:33 18:43

МАРШРУТ № 24

«Завод «Газоаппарат» – Ц.Г. Больница»

Газоаппарат 6:55 8:34 9:29 10:46 11:40 12:24 13:18 14:03 14:53 15:44 16:33 17:20 18:11 19:35 20:25 21:14 22:04 22:48

Ц.Г.Больница 6:06 7:45 9:22 10:14 11:33 12:28 13:12 14:06 14:54 15:44 16:31 17:21 18:10 19:00 20:26 21:13 22:01 22:51

МАРШРУТ № 25

«Завод «Газоаппарат» – Богдановича»

Газоаппарат 6:54 7:44 8:36 9:30 11:07 12:10 13:05 14:02 15:38 16:31 17:31 18:22

Богдановича 6:28 7:19 8:09 9:01 9:54 11:35 12:37 13:33 14:34 16:05 16:57 17:57

МАРШРУТ № 26

«Завод «Газоаппарат» - с/т «Жемчужина».

Газоаппарат 9:27 15:51

с/т «Жемчужина» 10:03 16:27

МАРШРУТ № 27

«Завод «Газоаппарат» – гостиница «Дружба»

Газоаппарат 7:16 12:39 17:05

Гостиница «Дружба» 7:57 13:20 17:45

МАРШРУТ № 30

«Завод «Газоаппарат» – Картодром»

З-д «Газоаппарат» 6:25 8:09 10:23 11:55 13:24 15:01 16:30 18:03 20:14 21:48

Картодром 7:08 8:57 11:08 12:38 14:13 15:44 17:17 18:54 21:01

МАРШРУТ № 32

«Завод «Газоаппарат» – ДСУ»

Газоаппарат 7:26 9:22 10:41 11:41 12:51 13:34 14:43 15:55 17:05 17:46

ДСУ 8:23 10:14 11:35 12:35 13:44 14:28 15:38 16:49 17:59

МАРШРУТ № 35

«Криштофовича – «Санта Бремор»

Криштофовича 6:14 18:14

Санта-Бремор 8:24 20:26

МАРШРУТ № 37

«Центральная городская больница – ОАО «Брестское пиво»

Ц.Г.Больница 5:36 6:28 7:34 8:38 9:50 10:28 11:07 11:45 12:25 13:10 13:56 14:34 15:12 15:50 16:29 17:07 17:45 19:08 19:48 20:41 21:46

ОАО «Брестское пиво» 6:32 7:32 8:39 9:43 10:57 11:35 12:14 12:52 13:32 14:17 15:03 15:41 16:19 16:57 17:36 18:14 18:52 20:12 20:53 21:46 22:49

МАРШРУТ № 38

«Центральная городская больница – Катин бор»

Ц.Г.Больница 6:03 7:05 8:05 8:53 9:31 10:09 10:48 11:26 12:04 12:47 13:37 14:16 15:31 16:10 16:48 17:26 18:05 18:49 19:28 20:09 21:17 22:20

Катин Бор 6:05 7:01 8:07 9:08 9:58 10:38 11:16 11:54 12:31 13:08 13:54 14:42 15:22 16:38 17:17 17:55 18:33 19:12 19:56 20:35 21:16 22:18 23:20

МАРШРУТ № 39

«Центральная городская больница – Партизанский пр-кт – Я.Купалы –

ул. Пионерская - ул. Калиновая»

Ц.Г.Больница 7:45 9:08 11:04 12:27 13:50 15:19 16:40 18:00 20:20 21:41

Калиновая 7:01 8:23 9:46 11:44 13:06 14:29 15:57 17:18 18:38 20:58 22:18

МАРШРУТ № 39 «Б»

«Завод «Газоаппарат – ул. Калиновая»

Газоаппарат 8:05 9:23 10:44 12:42 13:57 16:22 17:40

Калиновая 7:25 8:42 9:57 11:18 13:17 14:34 17:00 18:15

МАРШРУТ № 40

«Завод «Газоаппарат» – ул. Гвардейская»

Газоаппарат 6:41 7:43 8:49 10:35 11:38 12:47 13:51 15:10 16:19 17:26 19:02 20:08 21:13 22:15

Гвардейская 6:09 7:08 8:12 9:18 11:03 12:09 13:16 14:19 15:42 16:49 17:55 19:32 20:38 21:42 22:45

МАРШРУТ № 41

«Д.П. «Южный городок» - Городская больница №1»

Д.П. «Южный городок» 7:03 8:29 10:08 15:42 17:10

Городская больница №1 7:46 9:12 10:52 16:28 17:56

МАРШРУТ № 42

«Д.П. «Южный городок» - Пригородный вокзал»

Д.П. «Южный городок» 6:32 7:44 9:12 11:02 12:17 13:33 14:51 16:06 17:23 19:23 20:41 21:56 23:05

Пригородный вокзал 7:07 8:30 9:54 11:40 12:55 14:11 15:28 16:44 18:00 20:03 21:18 22:30 23:40

 
Теги: Брест
 
 
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