В Дрогичине на пешеходном переходе сбили женщину

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, вчера, около 09.20 часов водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Пассат», двигался по улице 9 Мая.





Вблизи дома №31 водитель совершил наезд на пешехода, 1955 года рождения, которая пересекала проезжую части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.