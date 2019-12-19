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В Дрогичине на пешеходном переходе сбили женщину
20.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, вчера, около 09.20 часов водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Пассат», двигался по улице 9 Мая.
Вблизи дома №31 водитель совершил наезд на пешехода, 1955 года рождения, которая пересекала проезжую части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».
По факту ДТП проводится проверка.
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По предварительной информации, вчера, около 09.20 часов водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген Пассат», двигался по улице 9 Мая. Вблизи...
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